Jessica Emaus börjar styra diakonin i stiftet: ”Med samarbete kan vi nå nya människor”

diakoni.

Jessica Emaus blir ny inspiratör och koordinator för diakoniarbetet i Borgå stift. Hon har sett jobbet inifrån, i både söder och norr.

 14.4.2026 kl. 10:00

Diakonen Jessica Emaus, 42, börjar i mitten av april som ny stiftssekreterare för församlingsdiakoni i Borgå stift, en obligatorisk verksamhet i stiftets alla 45 församlingar. Efter sin uppväxt på en bondgård i Pedersöre och studier har hon hunnit jobba i församlingarna i Ekenäs, Korsholm och nu i Vasa, där hon nu har invandrar­arbete som sitt område.

Hur kom det sig att du blev diakon?

– Det var ett yrkestest i gymnasiet där det kom fram att jag var den här vårdaren. Jag hade tänkt på det här med socialarbetare, men det var min storasyster ju redan ... Och då kom alternativet diakon upp. Jag hade ju varit aktiv i ungdoms­verksamheten i Pedersöre, men vad en diakon gör var ett mysterium. Men ju mera jag läste på om det, desto intressantare blev det.

Berätta om din uppväxt.

– Jag är uppvuxen i Staraby, en liten by bara
fyra–fem kilometer utanför Jakobstad, men helt på landet. Vi hade kossor och jag lärde mig köra traktor och hela köret, men det var inte så att jag skulle ha känt att det var någonting jag vill göra resten av mitt liv. Men jag hade en fin uppväxt, var ett mellanbarn med tre systrar, så jag lärde mig väl att vara diplomatisk.

Vad vill du att diakonin satsar på i framtiden?

– Samarbete brinner jag för. Det försöker jag alltid uppmuntra till, både inom organisationen och utanför. Vi diakoner börjar ibland lite göra allt och bli lite alltiallon. Kanske det kunde finnas nya möjligheter att i församlingen tänka på målgrupper vi kan nå tillsammans med kompetensen från kantorerna, barnledarna eller prästerna? Och möta människor på ett helt annat sätt?

Trivs du som diakon mera öga mot öga med den som har det riktigt besvärligt – eller med att skapa gemenskaper där folk trivs tillsammans och stöder varandra?

– Det härliga med diakonin är att man får jobba med allt det där. Ibland är man med och ordnar jubileumsfest för 80- eller 85-åringarna. Och ibland sitter man på mottagningen och hör historier om hur det har varit att vara kriminell och hur livet ser ut idag.

Men ibland måste man välja om man ska satsa på typ knarkarna eller de ensamma äldre som redan har en relation till församlingen.

– Ja, ibland måste vi välja i vilken ända vi börjar. Att jobba med de riktigt utsatta har nog alltid tilltalat mig och jag är inte rädd för det. Det kan vara någonting fint, om man säger så, att möta rå, brutal, skrämmande utsatthet. Jag valde redan under studierna år 2003 att göra min praktik bland hemlösa i Ohio i USA på en rescue mission där, det var något som drog.

I diakonin behöver utsatta människor förstås få mötas av professionella. Hur ser du på att frivilliga i församlingen också är med?

– Redan under min utbildning pratade vi om att få med flera frivilliga. Ingen av oss är oersättlig. Har man en utbildning så kan man dela det professionella vidare. Man kan utbilda frivilligarbetare som gör hembesök eller drar grupper. Och att våga säga: ”Jag ser att du har lätt för att prata med människor. Vill du komma med i det här och se hur det går till?” Frivilliga ska ha givande uppgifter, allt från att diska och koka kaffe till att utveckla och leda.

Du jobbar just nu med invandrare...

– Det är en grupp som växer bland diakonins klienter – men också bland kyrkobesökarna. Det är en del av vår framtid, tänker jag. Det är så roligt. Just den här senaste veckan får jag vara med om ett vuxendop i den engelskspråkiga församlingen i Brändö kyrka i Vasa. Hon som ska döpas kommer från Iran.



FAKTA: Jessica Emaus

  • BLIR: Ny stiftssekreterare för diakoni i Borgå stift.
  • FAMILJ: Företagarman, två barn; två vuxna bonusbarn.
  • PÅ FRITIDEN: Försöker gå på gym och vara mera i skogen …
  • KRISTEN TRADITION: Evangelisk-luthersk folkkyrka.
Intervju: Jan-Erik Andelin

Läs också



Mest läst

  1. Församlingsrådet i Hangö valde att inte välja herde än – ledigförklarar tjänsten på nytt
  2. Journalisten Ida-Maria Björkqvist jobbar nu med goda nyheter
  3. Han ser pengar som en gåva – och en börda
  4. Fem snabba påskfrågor till Mikaela Björk
  5. Långt efterspel av Päivi Räsänens dom

DATASÄKERHET. Om kyrkoherden skickar mejl och ber om hjälp med att brådskande skaffa presentkort för en uppvaktning – släng mejlet. Det är sannolikt nätfiske. 14.4.2026 kl. 15:29

Personligt. Kristian Östman har aldrig brytt sig om pengar – innan han fick ett överflöd. – Att avsaknaden av inkomstbringande arbete skulle få sådana här konsekvenser, det hade jag inte räknat med. 13.4.2026 kl. 20:01

baptism. För drygt två år sedan tog Ida-Maria Björkqvist ett steg i tro och sade upp sin fasta tjänst på Yle för en tidsbestämd projektanställning inom baptistsamfundet. Gud svek henne inte. Nu leder hon hela samfundet. 13.4.2026 kl. 13:14

religionsundervisning. Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar kristna kyrkor och samfund säger nej till undervisningsministeriets förslag om ett gemensamt åskådningsämne. 10.4.2026 kl. 16:08

HETS MOT FOLKGRUPP. Päivi Räsänen fortsätter efter sin HD-dom att vara en front­figur för dem som anser att hets- och hatpratslagarna i Europa är skadliga. 9.4.2026 kl. 10:00

FÖRSAMLINGSVALET. I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet? 24.3.2026 kl. 15:35

kyrkoherdeval. Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet. 7.4.2026 kl. 12:26

IKONER. Pandemin i början av 2020-talet blev en parentes som förde in många på nya spår i livet. Musikern Frank Berger i Sankt Karins började måla ikoner. I dag är det hans lilla veckoandakt – på Arbis. 4.4.2026 kl. 10:00

historia. Museipedagogen Martin Backman-Witting sammanfattar 1800-talets firande på påsklördagsnatten i ett ord: röjigt. Han har undersökt påsken i allmogekulturen. 1.4.2026 kl. 19:01

PÅSKMAT. Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus. 31.3.2026 kl. 18:05

PÅSKMAT. Mikaela Björk älskar att laga mat! Det är en passion som länge var ett yrke, som sen behövde bli fritid igen. – Jag bearbetar mycket medan jag lagar mat. För mig är det en form av tillbedjan. 1.4.2026 kl. 11:09

lidande. När Stefan Vikströms son begick självmord kolliderade hans kristna tro med en brutal verklighet. Han tvingades justera den. Idag känner han mest tröst när han tänker på Jesus, som också konfronterades med orättvisa och ondska. 31.3.2026 kl. 08:00

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Jockum Krokfors, MKV:s verksamhetsledare, ser den lidande kyrkan som en förebild för oss i väst. 30.3.2026 kl. 17:12

NÄRPES. – Vi var flera som sa att det är bra att det kommer friska ögon utifrån som påminner oss om allt gott och bra vi har här i församlingen, konstataterade kyrkoherde Tom Ingvesgård. 25.3.2026 kl. 11:27

Kolumn. ”En liten, söt flicka som du borde inte ha sådana där bilringar om magen”, sa min härliga släkting åt mig i bastun när jag var kanske tio år. Ett bra exempel på hur vuxna tar sig rätt att kommentera barns kroppar vitt och brett. Släktingen är död sedan länge, men jag minns förstås för alltid hennes ord. 24.3.2026 kl. 15:31
Sonja Knuts-Söderlund:

Påskens ljus i diakonins vardag

Kolumn Stefan Vikström

Mer ödmjuk självkritik och en större vilja att förstå

Inkast Amanda Audas-Kass

Det bästa framför – eller bakom?

Ledare Jan-Erik Andelin

38 år och barnfamilj därhemma - hitta hem till soundtracket

Ledare Jan-Erik Andelin

Tillsammans är mera äkta

DATASÄKERHET. Om kyrkoherden skickar mejl och ber om hjälp med att brådskande skaffa presentkort för en uppvaktning – släng mejlet. Det är sannolikt nätfiske. 14.4.2026 kl. 15:29

Personligt. Kristian Östman har aldrig brytt sig om pengar – innan han fick ett överflöd. – Att avsaknaden av inkomstbringande arbete skulle få sådana här konsekvenser, det hade jag inte räknat med. 13.4.2026 kl. 20:01

baptism. För drygt två år sedan tog Ida-Maria Björkqvist ett steg i tro och sade upp sin fasta tjänst på Yle för en tidsbestämd projektanställning inom baptistsamfundet. Gud svek henne inte. Nu leder hon hela samfundet. 13.4.2026 kl. 13:14

religionsundervisning. Ekumeniska Rådet i Finland, som representerar kristna kyrkor och samfund säger nej till undervisningsministeriets förslag om ett gemensamt åskådningsämne. 10.4.2026 kl. 16:08

HETS MOT FOLKGRUPP. Päivi Räsänen fortsätter efter sin HD-dom att vara en front­figur för dem som anser att hets- och hatpratslagarna i Europa är skadliga. 9.4.2026 kl. 10:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Församlingsrådet i Hangö valde att inte välja herde än – ledigförklarar tjänsten på nytt
  2. Journalisten Ida-Maria Björkqvist jobbar nu med goda nyheter
  3. Han ser pengar som en gåva – och en börda
  4. Fem snabba påskfrågor till Mikaela Björk
  5. Långt efterspel av Päivi Räsänens dom

