Ledare Jan-Erik Andelin

Tillsammans är mera äkta

Kolumn Ulrika Hansson

Jag tillät mig längta efter min starka, friska mamma – när allt var över

Kolumn Mats Björklund

Förväntas människor tiga med sin övertygelse för att jag ska få känna mig trygg?

Ledare Jan-Erik Andelin

Jo, det är lagligt att citera Bibeln

Domen mot Päivi Räsänen har delat kristna. Två av tre KP-läsare tycker den var rätt.

Långt efterspel av Päivi Räsänens dom

HETS MOT FOLKGRUPP.

Päivi Räsänen fortsätter efter sin HD-dom att vara en front­figur för dem som anser att hets- och hatpratslagarna i Europa är skadliga.

 9.4.2026 kl. 10:00

Debatten efter riksdagsledamot Päivi Räsä­nens dom för hets mot homosexuella som folkgrupp har blivit ovanligt livlig. Ett extra element är att krafter i USA, både inom regeringen och free speec­h-organisationer, har stött henne.

Dagen efter hennes dom bjöd USA:s ambassadör Howard Brodie in henne till ambassaden.

Brodie, en förmögen jurist vars släkt har stött president Trump och Magarörelsen med donationer, kom också med ett uttalande om domen. Han ansåg den vara ”oroande för religions- och yttrandefriheten i Finland”.

Päivi Räsänen, som har varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna i över 30 år, dömdes av Högsta domstolen till böter för hets mot folkgrupp. Böterna uppgår för hennes del till 1 800 euro, utöver rättegångskostnaderna som hon åläggs betala själv.

Friad för Romarbrevet-tweeten

HD friade henne för den ”bibeltweet” mot homosexualitet från 2019 som har väckt mest uppmärksamhet. Det hon fälldes för var hennes medicinska bedömningar om homosexualitet i ett häfte för internt kyrkligt bruk från 2004, som hon hade låtit återpublicera på webben.

Förutom bland Kristdemokraterna reagerade många sannfinländare på domen. Justitieminister Leena Meri och partiledare Riikka Purra ansåg att lagen om hets mot folkgrupp borde förtydligas.

”Det är på bräckliga grunder man blir dömd om det är för en bok skriven för över 20 år sedan”, säger Kristdemokraternas ledare i riksdagen Peter Östman till media.

”Ställer man alla antipatier mot Räsänen och försöker se neutralt på domslutet ser det märkligt och föga övertygande ut”

Två av tre KP-läsare ger HD rätt

Flera evangelisk-lutherska biskoparna ansåg att det bara var att anteckna domen och rätta sig efter den. Ärkebiskop Tapio Luoma sade att den speglar hur olika åsikter man har i kyrkan.

– Men det avgörande är hur vi talar om andra människor, sade han till Yle.

På Kyrkpressens sociala medier stöder drygt två tredjedelar domslutet. Men var sjunde kommentator eller ogilla-klickare är klart kritisk.

”Ställer man alla antipatier mot Räsänen och försöker se neutralt på processen och på det slutliga domslutet ser det märkligt och föga övertygande ut”, skriver Ralf från Sibbo.

”Helt korrekt dom”, tycker Stig i Pedersöre. ”Räsä­nen citerar inte Bibeln, utan sprider fördomar mot homosexuella. Det är inte yttrandefrihet utan hatpropaganda. Jag blir ledsen av dem som försöker göra detta till en kamp mot kristendomen [...] på bekostnad av andra män­niskors värdighet”.

”En perfekt påminnelse om att Bibeln ska användas för det goda, inte för att slå ner på minoriteter och andra”, skriver Kenneth från Esbo.

Ordagrann bibelläsning i frågan betecknar Monika från Helsingfors som ”lättja som går före nyfikenhet”.

”Den som inte tar reda på vad bibeltexterna ursprungligen signalerade på gammal grekiska eller hebreiska [...] kan enkelt rulla tummarna och påstå att allt är ’klart och tydligt’”, skriver hon.1

"Ingenting moraliskt klandervärt i att testa gränserna med Päivi Räsänen."

”Varför denna fixering?”

Juristen och professorn i nordisk rätt Johan Bärlund är nöjd med HD:s arbete.

– Juridiken går fullständigt rätt. Det är som läkare och riksdagsledamot Päivi Räsänen uttalar sig om det som dagens vetenskap är övertygad är fakta. Domen har inte med hennes religiösa övertygelse att göra, säger han.

I andra liknande rättsfall med kristnas uttalanden om homosexualitet är han beredd till en viss förståelse.

– I pastor Åke Green-fallet i Sverige (2003)var det var lite motsvarande – men i en predikan. Och han blev friad.

Många säger offentligt olika saker om homosexuella. Är det inte selektiv rättsskipning att åtala just Päivi Räsänen?

– Jag finner ingenting moraliskt klandervärt i det. Samhället har inte resurser att ta itu med all dold brottslighet, så man tar ett fall för att testa rättens gränser.

Päivi Räsänenfallet tänker han får en liknande status som den berömda tobaksrättegången, där ett HD-prejudikat 2003 slog fast att tobaks­industrin i Finland inte var skyldig till en enskild storrökares död.

"Mitt råd är att man ska tänka efter. Och fråga sig: Varför vill man uttala sig om homosexualitet? "

Johan Bärlund som är församlingsaktiv i Helsingfors är själv regnbågssambo, och säger att han aldrig har mött ett ont ord om sin läggning.

– Jag är kanske lyckligt lottad. Jag har aldrig upplevt Päivi Räsänen som ett hot. Hon är bara en helgjuten politiker som är ute efter sitt väljarunderstöd.

Om du nu var en konservativare kristens jurist, vilket råd skulle du ge efter den här domen?

– Mitt råd är att man ska tänka efter. Och fråga sig: Varför vill man uttala sig om homosexualitet? Varför är man fixerad vid det här?



FAKTA: Utländsk uppmärksamhet

  • Den USA-baserade kristna organisationen ADF och dess internationella gren ADF International har aktivt stött Päivi Räsänens rättsprocess.
  • ADF International med säte i Österrike har hittills samlat in över 22 000 euro till stöd för Räsänen.
  • I februari i år vittnade Päivi Räsänen i USA:s kongress om problem kring yttrandefrihet i Europa.
Jan-Erik Andelin

Läs också



Mest läst

  1. Församlingsrådet i Hangö valde att inte välja herde än – ledigförklarar tjänsten på nytt
  2. ”Det som hjälper mig är tanken på Jesus som gråter med de utsatta”
  3. Jo, det är lagligt att citera Bibeln
  4. Förväntas människor tiga med sin övertygelse för att jag ska få känna mig trygg?
  5. Jag tillät mig längta efter min starka, friska mamma – när allt var över

FÖRSAMLINGSVALET. I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet? 24.3.2026 kl. 15:35

kyrkoherdeval. Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet. 7.4.2026 kl. 12:26

IKONER. Pandemin i början av 2020-talet blev en parentes som förde in många på nya spår i livet. Musikern Frank Berger i Sankt Karins började måla ikoner. I dag är det hans lilla veckoandakt – på Arbis. 4.4.2026 kl. 10:00

historia. Museipedagogen Martin Backman-Witting sammanfattar 1800-talets firande på påsklördagsnatten i ett ord: röjigt. Han har undersökt påsken i allmogekulturen. 1.4.2026 kl. 19:01

PÅSKMAT. Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus. 31.3.2026 kl. 18:05

PÅSKMAT. Mikaela Björk älskar att laga mat! Det är en passion som länge var ett yrke, som sen behövde bli fritid igen. – Jag bearbetar mycket medan jag lagar mat. För mig är det en form av tillbedjan. 1.4.2026 kl. 11:09

lidande. När Stefan Vikströms son begick självmord kolliderade hans kristna tro med en brutal verklighet. Han tvingades justera den. Idag känner han mest tröst när han tänker på Jesus, som också konfronterades med orättvisa och ondska. 31.3.2026 kl. 08:00

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Jockum Krokfors, MKV:s verksamhetsledare, ser den lidande kyrkan som en förebild för oss i väst. 30.3.2026 kl. 17:12

NÄRPES. – Vi var flera som sa att det är bra att det kommer friska ögon utifrån som påminner oss om allt gott och bra vi har här i församlingen, konstataterade kyrkoherde Tom Ingvesgård. 25.3.2026 kl. 11:27

Kolumn. ”En liten, söt flicka som du borde inte ha sådana där bilringar om magen”, sa min härliga släkting åt mig i bastun när jag var kanske tio år. Ett bra exempel på hur vuxna tar sig rätt att kommentera barns kroppar vitt och brett. Släktingen är död sedan länge, men jag minns förstås för alltid hennes ord. 24.3.2026 kl. 15:31

sexuella minoriteter. Den sex år långa processen efter en tweet mot pride avslutades med lindriga dagsböter. 26.3.2026 kl. 09:21

DÖDEN. Heidi Skaag-Isaksson har gått en kurs i att vara medmänniska vid livets slut. – På något sätt har kursen gett mig större trygghet inför döden, säger hon. 20.3.2026 kl. 16:11

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING. Den 17 maj blir det kyrkoherdeval i Jakobstad församling. Församlingsmedlemmarna får säga sitt vid valurnorna. 18.3.2026 kl. 15:08

LUTHERSK FRIKYRKA. Han är 34 år och leder från i höst den växande, lilla Lutherska kyrkan i Norge och på Island. 20.3.2026 kl. 08:51

Personligt. När han var ung var Johannes Westö fotbollsspelare. Som nittonåring visste han att den person han var ägnad att bli inte fanns i fotbollsvärlden. Idag är han präst och skriver musik. – Bara tanken att en människa som Jesus existerat gjorde något med mig när jag behövde det som mest. 18.3.2026 kl. 13:40
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mari Johnson:

Vi får komma till Jesus – hur trasiga vi än är

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi