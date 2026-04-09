Långt efterspel av Päivi Räsänens dom

Domen mot Päivi Räsänen har delat kristna. Två av tre KP-läsare tycker den var rätt.

Päivi Räsänen fortsätter efter sin HD-dom att vara en front­figur för dem som anser att hets- och hatpratslagarna i Europa är skadliga.

Debatten efter riksdagsledamot Päivi Räsä­nens dom för hets mot homosexuella som folkgrupp har blivit ovanligt livlig. Ett extra element är att krafter i USA, både inom regeringen och free speec­h-organisationer, har stött henne.

Dagen efter hennes dom bjöd USA:s ambassadör Howard Brodie in henne till ambassaden.

Brodie, en förmögen jurist vars släkt har stött president Trump och Magarörelsen med donationer, kom också med ett uttalande om domen. Han ansåg den vara ”oroande för religions- och yttrandefriheten i Finland”.

Päivi Räsänen, som har varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna i över 30 år, dömdes av Högsta domstolen till böter för hets mot folkgrupp. Böterna uppgår för hennes del till 1 800 euro, utöver rättegångskostnaderna som hon åläggs betala själv.





Friad för Romarbrevet-tweeten

HD friade henne för den ”bibeltweet” mot homosexualitet från 2019 som har väckt mest uppmärksamhet. Det hon fälldes för var hennes medicinska bedömningar om homosexualitet i ett häfte för internt kyrkligt bruk från 2004, som hon hade låtit återpublicera på webben.

Förutom bland Kristdemokraterna reagerade många sannfinländare på domen. Justitieminister Leena Meri och partiledare Riikka Purra ansåg att lagen om hets mot folkgrupp borde förtydligas.

”Det är på bräckliga grunder man blir dömd om det är för en bok skriven för över 20 år sedan”, säger Kristdemokraternas ledare i riksdagen Peter Östman till media.





”Ställer man alla antipatier mot Räsänen och försöker se neutralt på domslutet ser det märkligt och föga övertygande ut”

Två av tre KP-läsare ger HD rätt

Flera evangelisk-lutherska biskoparna ansåg att det bara var att anteckna domen och rätta sig efter den. Ärkebiskop Tapio Luoma sade att den speglar hur olika åsikter man har i kyrkan.

– Men det avgörande är hur vi talar om andra människor, sade han till Yle.

På Kyrkpressens sociala medier stöder drygt två tredjedelar domslutet. Men var sjunde kommentator eller ogilla-klickare är klart kritisk.

”Ställer man alla antipatier mot Räsänen och försöker se neutralt på processen och på det slutliga domslutet ser det märkligt och föga övertygande ut”, skriver Ralf från Sibbo.

”Helt korrekt dom”, tycker Stig i Pedersöre. ”Räsä­nen citerar inte Bibeln, utan sprider fördomar mot homosexuella. Det är inte yttrandefrihet utan hatpropaganda. Jag blir ledsen av dem som försöker göra detta till en kamp mot kristendomen [...] på bekostnad av andra män­niskors värdighet”.

”En perfekt påminnelse om att Bibeln ska användas för det goda, inte för att slå ner på minoriteter och andra”, skriver Kenneth från Esbo.

Ordagrann bibelläsning i frågan betecknar Monika från Helsingfors som ”lättja som går före nyfikenhet”.

”Den som inte tar reda på vad bibeltexterna ursprungligen signalerade på gammal grekiska eller hebreiska [...] kan enkelt rulla tummarna och påstå att allt är ’klart och tydligt’”, skriver hon.1





"Ingenting moraliskt klandervärt i att testa gränserna med Päivi Räsänen."

”Varför denna fixering?”

Juristen och professorn i nordisk rätt Johan Bärlund är nöjd med HD:s arbete.

– Juridiken går fullständigt rätt. Det är som läkare och riksdagsledamot Päivi Räsänen uttalar sig om det som dagens vetenskap är övertygad är fakta. Domen har inte med hennes religiösa övertygelse att göra, säger han.

I andra liknande rättsfall med kristnas uttalanden om homosexualitet är han beredd till en viss förståelse.

– I pastor Åke Green-fallet i Sverige (2003)var det var lite motsvarande – men i en predikan. Och han blev friad.

Många säger offentligt olika saker om homosexuella. Är det inte selektiv rättsskipning att åtala just Päivi Räsänen?

– Jag finner ingenting moraliskt klandervärt i det. Samhället har inte resurser att ta itu med all dold brottslighet, så man tar ett fall för att testa rättens gränser.

Päivi Räsänenfallet tänker han får en liknande status som den berömda tobaksrättegången, där ett HD-prejudikat 2003 slog fast att tobaks­industrin i Finland inte var skyldig till en enskild storrökares död.

"Mitt råd är att man ska tänka efter. Och fråga sig: Varför vill man uttala sig om homosexualitet? "

Johan Bärlund som är församlingsaktiv i Helsingfors är själv regnbågssambo, och säger att han aldrig har mött ett ont ord om sin läggning.

– Jag är kanske lyckligt lottad. Jag har aldrig upplevt Päivi Räsänen som ett hot. Hon är bara en helgjuten politiker som är ute efter sitt väljarunderstöd.

Om du nu var en konservativare kristens jurist, vilket råd skulle du ge efter den här domen?

– Mitt råd är att man ska tänka efter. Och fråga sig: Varför vill man uttala sig om homosexualitet? Varför är man fixerad vid det här?







