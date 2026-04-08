På tackfesten för församlingens frivilliga ser man alla osynliga händer som hjälper till på olika håll under året.

Osynliga händer bygger församling

Helsingfors.

De spelar i band, hjälper diakoniarbetarna, dukar och bakar, pysslar och diskar – församlingen bärs av frivilliga händer.

 8.4.2026 kl. 15:01

Stina Svenfelt är på plats i Petruskyrkan på söndag förmiddag. Efter första psalmen och inledningsorden samlar hon ihop barnen i kyrksalen och tar dem med till lekrummet i kyrkans andra våning. Föräldrarna får stanna på gudstjänst eller följa med upp, ifall de så önskar.

– Jag jobbar till vardags som ordkonstlärare och är van att diskutera och umgås med barn i alla åldrar. När vi har samling med barnen under gudstjänsten så pratar och lyssnar vi verkligen på barnen. Jag tror att det är därför som många barn gillar att komma hit.

Som frivilligarbetare i Petrus församling medverkar Svenfelt ungefär en gång i månaden vid barnsöndagen i kyrkan. Om hon har möjlighet deltar hon också i barnteamets planering några gånger i året.

– Där kan man välja ifall man deltar i planeringen eller bara tar emot ett färdigt planerat program att dra tillsammans med gruppen. Det är bra att man kan vara med och påverka om man vill, eller bara komma och göra utgående från andras planering.


Dyrbar tid

– När jag kom till Petrus församling för några år sedan så fick jag bara vara en vanlig församlingsmedlem. Det var ingen som direkt ryckte i mig och gav mig en uppgift. Och det tycker jag var fint, man får verkligen komma och bara vara i församlingen.

I något skede blev Svenfelt tillfrågad ifall hon ville hjälpa till, det behövdes händer vid församlingens dagläger.

– Daglägret i början av sommaren är en viktig verksamhet som fyller ett klart behov på församlingens område, många föräldrar är tacksamma över en trygg lägervecka i början av sommarlovet. Det kändes meningsfullt att kunna hjälpa till där.

Efter lägret har Stina Svenfelt fortsatt som frivillig inom Petrus församlings barnteam.

– Jag tycker det är fint att kunna ge av min tid för andra människor. Alla är inte i det livsskedet att de har någon extra tid att ta av. Men det känns fint att få göra det nu när jag har möjlighet att göra det.

Jämfört med många andra länder är det inte så vanligt med regelbundet frivilligarbete i Finland, att man knyter ett långsiktigt engagemang utan arvoden för ett gott ändamål.

– Kanske är vi ganska måna om vår egen tid i Finland, att min fritid verkligen är bara min, funderar Svenfelt.

Kanske är det också en osäkerhet över det egna kunnandet – vad kan väl jag erbjuda som ni skulle behöva? På den frågan har församlingens egen värdinna Ingrid Riska ett tydligt svar:

– Kom med dina två händer, så introducerar vi dig – det finns hur mycket som helst att göra i församlingen!


Tackar med fest

I själva verket är det frivilliga krafter som bär upp mycket av församlingens arbete redan i dag. Utöver barnteamet finns det en grupp musiker som medverkar regelbundet vid gudstjänster och andakter. Kring kyrkkaffet och särskilt de månatliga kyrkluncherna behövs flera köksteam.

– Vi försöker dela upp uppgifterna i fungerande helheter, så att ingen ska behöva göra för långa pass. Om ena gruppen förbereder så kan den andra bli kvar och städa efteråt, berättar Ingrid Riska.

Hon har stor glädje av händer som vill hjälpa till kring köket och samlingar i kyrkan.

– Om du behöver ett intyg över dina insatser så kan församlingen skriva ett sådant. Jag tycker att det säger något om en människa att hon erbjuder sig att hjälpa till för andras bästa.

I slutet av året arrangerar församlingen en tackfest för alla sina frivilliga.

– Där ser man hur många vi är som arbetar kring Petrus församling. I vardagen är vi kanske mera osynliga men när man samlas alla tillsammans så märker man hur stort frivilligarbete det finns, säger Stina Svenfelt.

Hon tycker att frivilligarbetet är något som känns både roligt och bra att få göra, att det känns fint att kunna bidra och ge av sig själv.

– Nu kan jag vara till hjälp för andra. Säkert kommer det också en tid när jag är den som får ta emot hjälpen.


Vill du arbeta frivilligt i Petrus församling?

– Barnteamet: Katja Andersson

– Kök och samlingar: Ingrid Riska

– Musik: Mathias Sandell

– Diakoni: Gunilla Riska

– Övriga frågor: Pia Kummel-Myrskog

– Ta kontakt per e-post fornamn.efternamn@evl.fi

Text: Nina Österholm

FÖRSAMLINGSVALET. I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet? 24.3.2026 kl. 15:35

kyrkoherdeval. Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet. 7.4.2026 kl. 12:26

IKONER. Pandemin i början av 2020-talet blev en parentes som förde in många på nya spår i livet. Musikern Frank Berger i Sankt Karins började måla ikoner. I dag är det hans lilla veckoandakt – på Arbis. 4.4.2026 kl. 10:00

historia. Museipedagogen Martin Backman-Witting sammanfattar 1800-talets firande på påsklördagsnatten i ett ord: röjigt. Han har undersökt påsken i allmogekulturen. 1.4.2026 kl. 19:01

PÅSKMAT. Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus. 31.3.2026 kl. 18:05

PÅSKMAT. Mikaela Björk älskar att laga mat! Det är en passion som länge var ett yrke, som sen behövde bli fritid igen. – Jag bearbetar mycket medan jag lagar mat. För mig är det en form av tillbedjan. 1.4.2026 kl. 11:09

lidande. När Stefan Vikströms son begick självmord kolliderade hans kristna tro med en brutal verklighet. Han tvingades justera den. Idag känner han mest tröst när han tänker på Jesus, som också konfronterades med orättvisa och ondska. 31.3.2026 kl. 08:00

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Jockum Krokfors, MKV:s verksamhetsledare, ser den lidande kyrkan som en förebild för oss i väst. 30.3.2026 kl. 17:12

NÄRPES. – Vi var flera som sa att det är bra att det kommer friska ögon utifrån som påminner oss om allt gott och bra vi har här i församlingen, konstataterade kyrkoherde Tom Ingvesgård. 25.3.2026 kl. 11:27

Kolumn. ”En liten, söt flicka som du borde inte ha sådana där bilringar om magen”, sa min härliga släkting åt mig i bastun när jag var kanske tio år. Ett bra exempel på hur vuxna tar sig rätt att kommentera barns kroppar vitt och brett. Släktingen är död sedan länge, men jag minns förstås för alltid hennes ord. 24.3.2026 kl. 15:31

sexuella minoriteter. Den sex år långa processen efter en tweet mot pride avslutades med lindriga dagsböter. 26.3.2026 kl. 09:21

DÖDEN. Heidi Skaag-Isaksson har gått en kurs i att vara medmänniska vid livets slut. – På något sätt har kursen gett mig större trygghet inför döden, säger hon. 20.3.2026 kl. 16:11

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING. Den 17 maj blir det kyrkoherdeval i Jakobstad församling. Församlingsmedlemmarna får säga sitt vid valurnorna. 18.3.2026 kl. 15:08

LUTHERSK FRIKYRKA. Han är 34 år och leder från i höst den växande, lilla Lutherska kyrkan i Norge och på Island. 20.3.2026 kl. 08:51

Personligt. När han var ung var Johannes Westö fotbollsspelare. Som nittonåring visste han att den person han var ägnad att bli inte fanns i fotbollsvärlden. Idag är han präst och skriver musik. – Bara tanken att en människa som Jesus existerat gjorde något med mig när jag behövde det som mest. 18.3.2026 kl. 13:40
Ledare Jan-Erik Andelin

Tillsammans är mera äkta

Kolumn Ulrika Hansson

Jag tillät mig längta efter min starka, friska mamma – när allt var över

Kolumn Mats Björklund

Förväntas människor tiga med sin övertygelse för att jag ska få känna mig trygg?

Ledare Jan-Erik Andelin

Jo, det är lagligt att citera Bibeln

FÖRSAMLINGSVALET. I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet? 24.3.2026 kl. 15:35

kyrkoherdeval. Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet. 7.4.2026 kl. 12:26

IKONER. Pandemin i början av 2020-talet blev en parentes som förde in många på nya spår i livet. Musikern Frank Berger i Sankt Karins började måla ikoner. I dag är det hans lilla veckoandakt – på Arbis. 4.4.2026 kl. 10:00

historia. Museipedagogen Martin Backman-Witting sammanfattar 1800-talets firande på påsklördagsnatten i ett ord: röjigt. Han har undersökt påsken i allmogekulturen. 1.4.2026 kl. 19:01

PÅSKMAT. Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus. 31.3.2026 kl. 18:05
Mest läst

  1. Församlingsrådet i Hangö valde att inte välja herde än – ledigförklarar tjänsten på nytt
  2. ”Det som hjälper mig är tanken på Jesus som gråter med de utsatta”
  3. Jo, det är lagligt att citera Bibeln
  4. Förväntas människor tiga med sin övertygelse för att jag ska få känna mig trygg?
  5. Jag tillät mig längta efter min starka, friska mamma – när allt var över

