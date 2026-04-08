Osynliga händer bygger församling

På tackfesten för församlingens frivilliga ser man alla osynliga händer som hjälper till på olika håll under året.

De spelar i band, hjälper diakoniarbetarna, dukar och bakar, pysslar och diskar – församlingen bärs av frivilliga händer.

Stina Svenfelt är på plats i Petruskyrkan på söndag förmiddag. Efter första psalmen och inledningsorden samlar hon ihop barnen i kyrksalen och tar dem med till lekrummet i kyrkans andra våning. Föräldrarna får stanna på gudstjänst eller följa med upp, ifall de så önskar.

– Jag jobbar till vardags som ordkonstlärare och är van att diskutera och umgås med barn i alla åldrar. När vi har samling med barnen under gudstjänsten så pratar och lyssnar vi verkligen på barnen. Jag tror att det är därför som många barn gillar att komma hit.

Som frivilligarbetare i Petrus församling medverkar Svenfelt ungefär en gång i månaden vid barnsöndagen i kyrkan. Om hon har möjlighet deltar hon också i barnteamets planering några gånger i året.

– Där kan man välja ifall man deltar i planeringen eller bara tar emot ett färdigt planerat program att dra tillsammans med gruppen. Det är bra att man kan vara med och påverka om man vill, eller bara komma och göra utgående från andras planering.



Dyrbar tid

– När jag kom till Petrus församling för några år sedan så fick jag bara vara en vanlig församlingsmedlem. Det var ingen som direkt ryckte i mig och gav mig en uppgift. Och det tycker jag var fint, man får verkligen komma och bara vara i församlingen.

I något skede blev Svenfelt tillfrågad ifall hon ville hjälpa till, det behövdes händer vid församlingens dagläger.

– Daglägret i början av sommaren är en viktig verksamhet som fyller ett klart behov på församlingens område, många föräldrar är tacksamma över en trygg lägervecka i början av sommarlovet. Det kändes meningsfullt att kunna hjälpa till där.

Efter lägret har Stina Svenfelt fortsatt som frivillig inom Petrus församlings barnteam.

– Jag tycker det är fint att kunna ge av min tid för andra människor. Alla är inte i det livsskedet att de har någon extra tid att ta av. Men det känns fint att få göra det nu när jag har möjlighet att göra det.

Jämfört med många andra länder är det inte så vanligt med regelbundet frivilligarbete i Finland, att man knyter ett långsiktigt engagemang utan arvoden för ett gott ändamål.

– Kanske är vi ganska måna om vår egen tid i Finland, att min fritid verkligen är bara min, funderar Svenfelt.

Kanske är det också en osäkerhet över det egna kunnandet – vad kan väl jag erbjuda som ni skulle behöva? På den frågan har församlingens egen värdinna Ingrid Riska ett tydligt svar:

– Kom med dina två händer, så introducerar vi dig – det finns hur mycket som helst att göra i församlingen!



Tackar med fest

I själva verket är det frivilliga krafter som bär upp mycket av församlingens arbete redan i dag. Utöver barnteamet finns det en grupp musiker som medverkar regelbundet vid gudstjänster och andakter. Kring kyrkkaffet och särskilt de månatliga kyrkluncherna behövs flera köksteam.

– Vi försöker dela upp uppgifterna i fungerande helheter, så att ingen ska behöva göra för långa pass. Om ena gruppen förbereder så kan den andra bli kvar och städa efteråt, berättar Ingrid Riska.

Hon har stor glädje av händer som vill hjälpa till kring köket och samlingar i kyrkan.

– Om du behöver ett intyg över dina insatser så kan församlingen skriva ett sådant. Jag tycker att det säger något om en människa att hon erbjuder sig att hjälpa till för andras bästa.

I slutet av året arrangerar församlingen en tackfest för alla sina frivilliga.

– Där ser man hur många vi är som arbetar kring Petrus församling. I vardagen är vi kanske mera osynliga men när man samlas alla tillsammans så märker man hur stort frivilligarbete det finns, säger Stina Svenfelt.

Hon tycker att frivilligarbetet är något som känns både roligt och bra att få göra, att det känns fint att kunna bidra och ge av sig själv.

– Nu kan jag vara till hjälp för andra. Säkert kommer det också en tid när jag är den som får ta emot hjälpen.





Vill du arbeta frivilligt i Petrus församling?

– Barnteamet: Katja Andersson

– Kök och samlingar: Ingrid Riska

– Musik: Mathias Sandell

– Diakoni: Gunilla Riska

– Övriga frågor: Pia Kummel-Myrskog

– Ta kontakt per e-post fornamn.efternamn@evl.fi