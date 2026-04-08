Hallå där Mikaela Povenius-Jåfs!

Hon är ansvarig för Project Liv i Nyland, som arbetar för långtidssjuka barn och deras familjer. I vår samarbetar Matteus församling med Project Liv.

– Vi samarbetar tätt med vården i hela Finland, från universitetssjukhus till mindre vårdenheter. Bland annat inreder vi mottagningsrum och delar ut olika former av stödpaket, så kallade liv-kit, åt barn och familjer. Vi uppfyller också både små och stora drömmar för långtidssjuka barn.

I vår samarbetar Matteus församling med Project Liv. Lördagen den 25 april arrangeras ”En dag full av liv” i Matteuskyrkan med två välgörenhetskonserter, kafé, försäljning, med mera.

– Under våren kommer vi också samarbeta kring olika pyssel- och handarbetsprojekt, till exempel kan man sy Liv-hundar som delas ut till barn i ambulanser och på vårdmottagningar.