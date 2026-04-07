Församlingsrådet i Hangö vill inte ha den enda sökanden – domkapitlet ledigförklarar kyrkoherdetjänsten på nytt

Kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling är på nytt ledigförklarad.

Domkapitlet i Borgå har ledigförklarat hela fem kyrkoherdetjänster i stiftet, meddelar domkapitlet.

Domkapitlet i Borgå stift har vid ett extra insatt sammanträde på nytt ledigförklarat kyrkoherdetjänsten i Hangö svenska församling – på begäran av församlingsrådet.

Den nya ansökningstiden går ut den 23 april kl 12.00. Tidigare ansökan beaktas.

Tjänsten har tidigare har sökts av prosten Karl af Hällström. Domkapitlet har granskat den sökandes behörighet och beslutit att han är behörig för tjänsten.



Fyra andra församlingar söker också ny herde

Kyrkoherdetjänsten i Replots församling, kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling, kyrkoherdetjänsten i Eckerö-Hammarlands församling och kyrkoherdetjänsten i Vanda svenska församling förklaras lediga att sökas hos domkapitlet senast den 15 april kl. 12.

Alla de här fyra valen förrättas som ett direkt val.