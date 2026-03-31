Fem snabba påskfrågor till Mikaela Björk

Mikaela Björk är en kock som studerat teologi. Idag är hon utbildad och verksam som diakon.

Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus.



Om man vill starta en liknande påsktradition som er med ett gäng vänner, men inte orkar hänge sig hundra procent, finns det någon liten symbolhandling man kan ta till för att det ska bli mer av en påskmåltid?

– Det absolut enklaste, det är att tända sabbatsljusen. Att tända ljus påminner om att Jesus är världen ljus som lyser i vårt hem och i våra hjärtan.



Ska det vara en judisk sjuarmad ljusstake?

– Nej, vanliga kronljus i ljusstakar från loppis går bra! Hos oss är det inte så högtravande.

– Om man firar på skärtorsdagen kan man också läsa bibeltexten om där Jesus är i Getsemane.





Vad brukar du laga för mat till påskmåltiden?

– Tidigare år har jag gjort fisk- och skaldjursgryta, vegetarisk lasagne och lax.

– Vi har med oss ett gäng killar i 20-års åldern som behöver mycket mat, så betoningen ligger ofta på att det ska vara rejält tilltaget.



Långfredagen är en lite knepig matdag. Det är ju en smärtornas dag. Samtidigt är många lediga och man kanske vill äta en festligare middag. Vad ska man laga?

– Vi brukar själva vara hemma hos min mamma på långfredagen, och då är det inte så mycket askes.

– Men jag tänker ett enkelt bröd med en slät soppa. Det blir gott med få ingredienser, och man kan lämna bort köttet.





Som diakon, har du några tankar om hur man kan få till känslan av helg och påsk även om det ekar tomt på kontot?

– Gå i kyrkan. Följ med i rytmen. Aktläsningarna tycker jag att är en fantastisk inledning till helgen.

– Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus.

– Just att städa upp lite, det kan också vara ett uttryck för en kroppslig och fysisk bön: nu förbereder jag hemmet och mitt hjärta genom att göra så rent som möjligt.

– Mer än så behöver det inte vara, för påsken handlar inte om det yttre.