Mikaela Björk är en kock som studerat teologi. Idag är hon utbildad och verksam som diakon.

Fem snabba påskfrågor till Mikaela Björk

PÅSKMAT.

Inför påsken tipsar Mikaela Björk om att bjuda på enkla soppor, tända ett ljus och se städning som kroppsbön. – Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus.

Om man vill starta en liknande påsktradition som er med ett gäng vänner, men inte orkar hänge sig hundra procent, finns det någon liten symbolhandling man kan ta till för att det ska bli mer av en påskmåltid?

– Det absolut enklaste, det är att tända sabbatsljusen. Att tända ljus påminner om att Jesus är världen ljus som lyser i vårt hem och i våra hjärtan.

––> Läs mera om påskmåltiden i Mikaela Björks hem här.

Ska det vara en judisk sjuarmad ljusstake?

– Nej, vanliga kronljus i ljusstakar från loppis går bra! Hos oss är det inte så högtravande.

– Om man firar på skärtorsdagen kan man också läsa bibeltexten om där Jesus är i Getsemane.


Vad brukar du laga för mat till påskmåltiden?

– Tidigare år har jag gjort fisk- och skaldjursgryta, vegetarisk lasagne och lax.

– Vi har med oss ett gäng killar i 20-års åldern som behöver mycket mat, så betoningen ligger ofta på att det ska vara rejält tilltaget.


Långfredagen är en lite knepig matdag. Det är ju en smärtornas dag. Samtidigt är många lediga och man kanske vill äta en festligare middag. Vad ska man laga?

– Vi brukar själva vara hemma hos min mamma på långfredagen, och då är det inte så mycket askes.

– Men jag tänker ett enkelt bröd med en slät soppa. Det blir gott med få ingredienser, och man kan lämna bort köttet.


Som diakon, har du några tankar om hur man kan få till känslan av helg och påsk även om det ekar tomt på kontot?

– Gå i kyrkan. Följ med i rytmen. Aktläsningarna tycker jag att är en fantastisk inledning till helgen.

– Att ha en massa fina rätter är inte vad det handlar om. Man kan lägga en ren duk på bordet, plocka undan och tända ett par ljus.

– Just att städa upp lite, det kan också vara ett uttryck för en kroppslig och fysisk bön: nu förbereder jag hemmet och mitt hjärta genom att göra så rent som möjligt.

– Mer än så behöver det inte vara, för påsken handlar inte om det yttre.

Text och foto: Rebecca Pettersson

Läs också



Mest läst

  1. ”Det som hjälper mig är tanken på Jesus som gråter med de utsatta”
  2. Jo, det är lagligt att citera Bibeln
  3. Päivi Räsänen fälldes i Högsta domstolen - fick 1 800 euro i böter
  4. Förväntas människor tiga med sin övertygelse för att jag ska få känna mig trygg?
  5. Jag tillät mig längta efter min starka, friska mamma – när allt var över

IKONER. Pandemin i början av 2020-talet blev en parentes som förde in många på nya spår i livet. Musikern Frank Berger i Sankt Karins började måla ikoner. I dag är det hans lilla veckoandakt – på Arbis. 4.4.2026 kl. 10:00

historia. Museipedagogen Martin Backman-Witting sammanfattar 1800-talets firande på påsklördagsnatten i ett ord: röjigt. Han har undersökt påsken i allmogekulturen. 1.4.2026 kl. 19:01

PÅSKMAT. Mikaela Björk älskar att laga mat! Det är en passion som länge var ett yrke, som sen behövde bli fritid igen. – Jag bearbetar mycket medan jag lagar mat. För mig är det en form av tillbedjan. 1.4.2026 kl. 11:09

lidande. När Stefan Vikströms son begick självmord kolliderade hans kristna tro med en brutal verklighet. Han tvingades justera den. Idag känner han mest tröst när han tänker på Jesus, som också konfronterades med orättvisa och ondska. 31.3.2026 kl. 08:00

MARTYRKYRKANS VÄNNER. Jockum Krokfors, MKV:s verksamhetsledare, ser den lidande kyrkan som en förebild för oss i väst. 30.3.2026 kl. 17:12

NÄRPES. – Vi var flera som sa att det är bra att det kommer friska ögon utifrån som påminner oss om allt gott och bra vi har här i församlingen, konstataterade kyrkoherde Tom Ingvesgård. 25.3.2026 kl. 11:27

Kolumn. ”En liten, söt flicka som du borde inte ha sådana där bilringar om magen”, sa min härliga släkting åt mig i bastun när jag var kanske tio år. Ett bra exempel på hur vuxna tar sig rätt att kommentera barns kroppar vitt och brett. Släktingen är död sedan länge, men jag minns förstås för alltid hennes ord. 24.3.2026 kl. 15:31

sexuella minoriteter. Den sex år långa processen efter en tweet mot pride avslutades med lindriga dagsböter. 26.3.2026 kl. 09:21

DÖDEN. Heidi Skaag-Isaksson har gått en kurs i att vara medmänniska vid livets slut. – På något sätt har kursen gett mig större trygghet inför döden, säger hon. 20.3.2026 kl. 16:11

JAKOBSTADS SVENSKA FÖRSAMLING. Den 17 maj blir det kyrkoherdeval i Jakobstad församling. Församlingsmedlemmarna får säga sitt vid valurnorna. 18.3.2026 kl. 15:08

LUTHERSK FRIKYRKA. Han är 34 år och leder från i höst den växande, lilla Lutherska kyrkan i Norge och på Island. 20.3.2026 kl. 08:51

Personligt. När han var ung var Johannes Westö fotbollsspelare. Som nittonåring visste han att den person han var ägnad att bli inte fanns i fotbollsvärlden. Idag är han präst och skriver musik. – Bara tanken att en människa som Jesus existerat gjorde något med mig när jag behövde det som mest. 18.3.2026 kl. 13:40

MEDLEMMAR. Dopsiffrorna i 24 församlingar var år 2025 högre än året innan och kurvan för dem som lämnar kyrkan planar ut. Det är ljuspunkter. Men i stort tappar den evangelisk-lutherska kyrkan, liksom också svenska Borgå stift, fortfarande många medlemmar i statistiken. 17.3.2026 kl. 19:00

IRAN. USA och Israel angriper olika mål i Iran. Men för många i landet är det ett önskvärt krig. Ayatollahregimen har fört så mycket förtryck med sig att de vill se den falla. Pingstpastorn och politikern Mohammad Modaber i Helsingfors drömmer ofta. Då är han nästan alltid i sitt hemland Iran. 16.3.2026 kl. 20:00

Övergrepp. Sexuella övergrepp är vanligare än vad många tror, och även barn drabbas. Jenny Björkström ägnar sitt arbetsliv åt att ge offren rättvisa, tidigare som polis, nu som psykolog. – Det finns något i mig som vill se till de som är mest utsatta, säger hon. 16.3.2026 kl. 11:15
Mari Johnson:

Vi får komma till Jesus – hur trasiga vi än är

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

