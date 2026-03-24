Nadine Mabinda reder i vår ut vad församlingsvalet handlar om på Petrus församlings Instagramkonto.

”Jag fattar inte heller, men nu tar vi reda på!”

FÖRSAMLINGSVALET.

I år är det dags för ett nytt församlingsval. Själva valet sker först under hösten 2026, men i församlingarna har förberedelserna redan rullat igång. Här och där dyker affischer upp med kyrkans logo och en uppmaning om att göra sin röst hörd. Men vad är det egentligen vi ska rösta om – vad är församlingsvalet?

 24.3.2026 kl. 15:35

Nadine Mabinda, ungdomsarbetsledare i Petrus församling, har trots flera år som anställd upplevt församlingsvalet som något av ett frågetecken – med det blir det ändring på nu. Under våren kommer vi nämligen att få följa Nadine i en serie på Petrus Instagramkonto, där hon steg för steg reder ut vad församlingsvalet är och hur det går till. Församlingsvalet – for dummies, typ. Meningen är förstås inte att dumförklara någon. Du som läser detta kanske har full koll redan – men om en kompis frågar kan du, om du vill, hänvisa till den här guiden.


Församlingsvalet – for dummies

1. Vad är församlingsvalet? Församlingens medlemmar väljer de personer som ska sitta i det lokala församlingsrådet och styra församlingens verksamhet de kommande fyra åren.


2. Vad gör församlingsrådet? Församlingsrådet består av kyrkoherden, som är självskriven ordförande, och 8–16 valda medlemmar beroende på församlingens storlek. Rådet träffas ungefär en gång i månaden och fattar beslut om bland annat verksamhet, ekonomi, personal och prioriteringar i församlingen.


3. Vem kan ställa upp som valkandidat? Den som är konfirmerad, medlem i församlingen och fyller 18 år senast på valdagen kan kandidera.


4. Hur ställer man upp som valkandidat? Börja med att meddela ditt intresse till din hemförsamling. Ring kansliet och fråga efter kandidatlistor eller kontaktpersoner för olika valmansföreningar.


5. Vad är kandidatlista och valmansförening? En kandidatlista är en grupp personer som ställer upp i valet under samma namn eller med gemensamma värderingar. Valmansföreningen är gruppen som bildar och står bakom kandidatlistan. De formulerar vilka frågor och mål listan ska driva och bestämmer vilka kandidater som ska ingå.


6. Kan jag grunda en egen valmansförening? Ja. Om du inte hittar en kandidatlista som passar dig kan du grunda en egen valmansförening. Det kräver minst tio röstberättigade församlingsmedlemmar.


7. Vem får rösta i församlingsvalet? Alla som är medlem i kyrkan och fyllt 16 år senast på valdagen får rösta. Du kan endast rösta på kandidater i din egen församling.


8. Hur röstar jag? Förhandsröstningen pågår 3–7.11.2026 och du kan rösta vid alla förhandsröstningsställen i Finland. Valdagen är söndag 15.11.2026, och då röstar du i vallokalen i din egen församling. Kom ihåg identitetsbeviset!


9. Varför ska jag delta i församlingsvalet? Det här är din chans att påverka! Församlingen behöver beslutsfattare i olika åldrar och med olika bakgrunder – människor som tänker olika och vill engagera sig i kyrkans framtid. Var med och gör din röst hörd.


Läs mer om församlingsvalet på evl.fi/församlingsvalet och håll utkik efter Nadine i serien på Instagram @petrusforsamling under våren.

Text och foto: Edit Koskinen

