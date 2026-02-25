Malin Lindholm har varit medlem i Johannes församlingsråd i fyra år. – Jag har lärt mig så mycket. Och jag har kunnat påverka: jag har inte känt mig som en gummistämpel, säger hon.

Malin Lindholm hade inte varit aktiv i sin församling sedan hon själv var konfirmand.

– Min kontakt till kyrkan var att gå på mina gudbarns dop. Men jag har varit väldigt aktiv inom scouting och märkt att jag tycker om att jobba för det gemensamma.

Sedan fick hon ett samtal av Lotta Keskinen, som var förtroendevald i Johannes församlings församlingsråd. Lotta undrade om Malin kanske kände någon som kunde vara intresserad av att ställa upp i församlingsvalet.

Och Malin funderade en stund och föreslog sedan sig själv.

– Jag har alltid undrat vad kyrkoskatten används till, dessutom vill jag förstå vad som formar vår världssyn, våra upplevelser och vår kultur – där har kyrkan både idag och historiskt en roll. Jag brinner också för att arbeta för barn och unga vuxna.

Så hon ställde upp, blev invald och har nu suttit fyra år i församlingsrådet och gemensamma kyrkofullmäktige.





Ibland klagar kyrkans förtroendevalda på att de känner sig som en gummistämpel som bara ska skriva under beslut som redan är fattade. Har du känt dig som en gummistämpel?

– Nej! Kanske den känslan kan komma nångång, men som jag ser det handlar det också om var man ser sin möjlighet att påverka och driva saker. Jag har själv engagerat mig i församlingsrådets beredningsutskott, och där upplever jag att jag haft möjlighet att styra beslut. Vi har tillsammans med kyrkoherden, församlingsrådet och personalen jobbat fram en strategi, vi har startat verksamheter som Johannes vardagsrum, och nu ska också Johannes lounge i Arabiastranden öppna dörrarna.

– Det har hjälpt mig som förtroendevald att ha erfarenhet av beslutsfattande från scoutrörelsen och politiken.





Har något överraskat dig?

– Mycket! Kyrkan är en jätteintressant organisation för en organisationsnörd. Där finns så mycket: diakoni, den andliga biten, olika målgrupper och en stark värdeladdning bakom verksamheten – hur allt hänger ihop intresserar mig.

Hon påpekar att hon är privilegierad som fått jobba i ett församlingsråd som är väldigt engagerat och har medlemmar från olika åldersgrupper.

– Våra diskussioner håller hög nivå och vi har ett jättebra samarbete med kyrkoherden och andra anställda. Det skulle jag hoppas fanns i alla församlingar.





Finns det något särskilt du brinner för och skulle vilja åstadkomma?

– Det vi talat mycket om är hur vi ska kunna engagera församlingsmedlemmarna i verksamheten. En annan sak är hur vi ska nå alla på vårt stora område. Där är jag väldigt glad över nya Johannes lounge i Arabiastranden.





Hur skulle ett kort pr-tal för att ställa upp i valet låta?

– Jag skulle säga att om du är intresserad av att jobba för det kollektiva i vårt allt mer individualistiska samhälle så är det här en bra möjlighet att göra det. Behoven inom till exempel diakonin växer och det är ett privilegium att kunna satsa sin tid på att jobba för det. Våra möten är också socialt stimulerande!