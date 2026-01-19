Kolumn Amanda Audas-Kass

Fest i Petrus – välkommen att fira ny kyrkoherde!

petrus.

Söndag 1 februari installeras Pia Kummel-Myrskog vid en festgudstjänst i Petruskyrkan. Alla är välkomna!

 19.1.2026 kl. 10:48

Söndagen den 1 februari installeras filosofie magister och teologie magister Pia Kummel-Myrskog som kyrkoherde i Petrus församling. Det är biskop Bo-Göran Åstrand som utför installationen tillsammans med assistenter från församlingen.

– Det känns fint att få stiga in i kyrkans 2000-åriga tradition att utse en ledare och välsigna den, och att få vara ett led i kyrkans långa kontinuitet, säger Pia Kummel-Myrskog.

Dels handlar installationen om att själva mandatet att leda och fungera som chef i församlingen officiellt överlämnas till den nya herden. Samtidigt är det också en ceremoni där kyrkoherden lovar att tjäna församlingen på bästa sätt med det man kan och är. Biskopen ställer några frågor och kyrkoherden avger löften.

Det är också en möjlighet för församlingen och kyrkoherden att mötas, en fest som berör alla medlemmar och där alla är välkomna.


Händelserikt år bakom

I praktiken har Pia Kummel-Myrskog redan jobbat som tillförordnad kyrkoherde i Petrus församling i ett och ett halvt år. Efter kyrkoherdevalet föranledde domkapitlets utnämning i april 2024 ett besvär till förvaltningsdomstolen. I november 2025 kom beskedet att förvaltningsdomstolen inte ger besvärsrätt.

– Mycket har hunnit hända medan vi väntat på förvaltningsdomstolens beslut. Det är alltid en nystart med ny ledare, men nu blev den kanske mer markerad. Och något nytt är definitivt redan under uppbyggnad bland medarbetarna och i församlingen, säger Kummel-Myrskog.

"Och något nytt är definitivt redan under uppbyggnad bland medarbetarna och i församlingen."

Hon är nöjd med att församlingen kunnat anställa fler medarbetare. År 2026 inleddes med att en ny ledare för barnverksamheten startar på projekt, vilket stärker församlingens arbete bland 0–13-åringarna.

– Ifjol genomförde vi i samarbete med de andra svenska församlingarna i Helsingfors ett barnkörsprojekt som jag länge drömt om att få starta. Jublakonserten med en fullsatt kyrka var en sådan glädjefest att få uppleva.

I år fortsätter utvecklingsarbetet i Petrus bland annat med förnyande av församlingens strategi. Det är också valår i kyrkan, den 15 november väljs nya förtroendevalda som leder församlingen tillsammans med kyrkoherden under de kommande fyra åren.

– Församlingen är ju alla vi som valt att vara med, den är öppen och består av oss alla tillsammans. Jag hoppas att alla ska få uppleva att det verkligen är så. Kom gärna med och påverka i din församling!


Tryggt och bra i Petrus

Kyrkoherden är chef och förman i församlingen, med allt vad det innebär av kyrklig administration och förvaltning. Samtidigt ska herden vårda församlingen, det är en kallelse att vara en andlig ledare.

– Min övertygelse är att Gud älskar alla och vill ha kontakt med alla. Det är ett stort ansvar att få vara med och jobba för den kontakten, att ha en uppgift som förmedlare. Samtidigt får jag också lämna över ansvaret till Gud, jag får tro att det räcker att jag står till förfogande.

Under tiden som tillförordnad kyrkoherde har Pia Kummel-Myrskog fått märka att det är både roligt och ganska bekant att jobba i Petrus församling.

– I det här skedet av livet har jag redan hunnit se och erfara ganska mycket, både arbetsmässigt men också som privatperson. Jag har nytta av allt i arbetet som kyrkoherde. Nu känns det både tryggt och bra i Petrus.

Text: Nina Österholm

