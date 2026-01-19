Gott nytt valår 2026: Vad vill vi att vår kyrka ska stå för i en tid då så många känner sig vilsna?

Inkommande höst går vi till val i församlingarna runtom i landet. Det kan låta avlägset men det är nu samtalen och kandidatsökandet börjar. Vem vågar och vill ställa upp? Vem vill och kan ta ansvar? Deltagandet i församlingsvalet spelar en viktig roll. Församlingen behöver dig!

Det är kanske bara ett val i församlingen. Några lappar, ett par namn, ett beslut som känns litet jämfört med allt annat som händer i världen. Men varje gång jag hör någon säga ”det spelar ingen större roll, det är ändå någon annan som bestämmer”, tänker jag: det gör det visst!

Församlingsvalet handlar väl inte enbart om vem som får och ska sitta i församlingsrådet, kyrkorådet eller kyrkofullmäktige – det handlar om vilka värden vår egen församling ska jobba för och hur vi vill tänka på samarbetet mellan vår församling och andra. Och ja, det handlar förstås också om vilka ekonomiska resurser och personresurser som står till förfogande.





Att rösta och kandidera i församlingsvalet är viktigt. Det krävs inte att man är expert på teologi eller van vid god mötesteknik. Det kräver bara att man bryr sig om. Kanske om barnen som sjunger i kör varje torsdag. Kanske om äldre som finner gemenskap i dagträffarna. Om personalens bästa. Kanske om att kyrkan ska fortsätta stå där som en trygg plats när livet ler eller gör ont.

Demokratin i församlingen behöver höras och synas. Om ingen ställer upp, om ingen röstar – då tystnar musiken. Det är lätt att glömma att vi också i kyrkan bygger all förändring på att någon säger: ”Jag vill vara med.” Så när valaffischerna börjar dyka upp nästa höst, hoppas jag att du får vara med om en livlig valdiskussion i just din församling. Jag hoppas att vi då minns att vi alla kan bidra till en positiv utveckling. Och att varje röst är ett viktigt uttryck för tro, hopp och ansvar.





Ställ upp som kandidat. För tillfället är jag själv viceordförande i församlingsrådet i Matteus församling, medlem i gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors. För mig har detta varit en mycket fin tid. Jag har lärt mig mycket. Det handlar även om att se det nätverk som finns kring just din egen församling.

Ja, deltagandet i församlingsvalet spelar en viktig roll. Församlingen behöver dig!

Jag önskar alla läsare ett gott nytt valår 2026.