Hallå där Stina Heikkilä!

Hon vet vad det innebär att stå mitt i en rasismstorm. När Daniela Owusu valdes till Finlands Lucia 2024 utsattes hon för omfattande rasism. Stina Heikkilä, HR- och utvecklingschef på Folkhälsan, fungerade den vintern som språkrör för Owusu, som behövde koncentrera sig på lucia-uppdraget.

– Det var ögonöppnande för många av oss som ville tro lite bättre om Finland, säger Stina Heikkilä.

I kommunikationen var Folkhälsan genomgående tydlig med att det var frågan om rasism.

– Vi ska inte linda in orden även om det kan uppstå obekväma situationer. Samhällsklimatet kräver att vi talar om rasism, att vi reagerar och står upp för det som är rätt. Som organisation har vi också ett ansvar att vara med och påverka.



Att stå upp mot rasism – om mod, ord och ansvar: Panelsamtal i Petruskyrkan ons 28.1 kl. 19. Medverkande: Stina Heikkilä, Folkhälsan, forskare Tobias Pötzsch och Ramieza Mahdi, vice ordf. i SFP. Debatten leds av Pamela Granskog.