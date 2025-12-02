Johannes vardagsrum är öppet året runt – varför skulle vi stänga till julen?

Susanne Möller och Viivi Suonto inspekterar årets julgran utanför Johannes vardagsrum, som ligger på Rönnvägen i Mejlans. Här erbjuder Johannes församling öppen verksamhet flera dagar i veckan.

På julafton är det öppet hus i Johannes vardagsrum, som ligger i Tomaskyrkan på Rönnvägen i Mejlans. – Jag är riktigt taggad, jag har bjudit in bekanta av alla åldrar, också studerande. Och min kollega Gun Geisor kommer ta med sig hela sin familj. Jag tror det kommer bli en rolig kväll med varm stämning, säger diakoniarbetare Viivi Suonto.

– På julafton kommer vi klä granen, det blir sångprogram och vi bjuder på mat. Själv skulle jag hoppas på frågesport, men jag vet inte om det ryms med på programmet,

Nyår med kyrkoherden

Också på nyårsafton är vardagsrummet öppet, då kommer bland annat kyrkoherde Johan Westerlund vara på plats.

– Vi har planerat ett roligt program med nyårs tema och Johan har lovat spela gitarr och sjunga med oss, berättar projektarbetare Susanne Möller som också kommer vara på plats vid nyårsfirandet.

Hon tycker om att fira nyår, om väntan på att något nytt ska börja, och hoppas på festlig och glad stämning.

– Nyårsmiddag blir det också, gästerna kommer få njuta av kollegan Lilly Karvinens gourmetmat.

Johannes vardagsrum är öppet året runt och erbjuder bland annat familjecafé, förmånliga luncher, föredrag och olika program.

– Här hoppas vi att storstadsborna ska hitta meningsfulla sammanhang med trevligt umgänge, en egen by i stan. Öppenheten är också en tradition vi vill bygga på. Kanske just därför håller vi öppet också på julen. Varför skulle vi stänga när kyrkan firar en av sina största fester?





Julafton med mat, lekar och sång

På julafton 24.12 håller Johannes vardagsrum öppet mellan kl. 14–19.

Vi bjuder på julmat (ganska enkelt, inte stort julbord), lekar, julens

psalmer och evangelium, tillsammans med Gun, Viivi och Moni. Adress Rönnvägen 16 i Mejlans.

Ifall du deltar i julbönen i Johanneskyrkan kl. 14 är det möjligt att få skjuts därifrån till vardagsrummet efter bönen.

Anmäl dig på förhand till julafton i Johannes vardagsrum, senast 21.12:

Viivi 050 407 5165 / Gun 050 568 6598

Varmt välkommen på julafton!

Julgröt på juldagen i Petruskyrkan

På juldagen den 25.12 kl. 11 inbjuder Petrus församling till juldagens gudstjänst,

julgröt och gemenskap i Petruskyrkan. På plats finns Niklas Anderson och Liisa Ahlberg. Barnrummet är öppet för barnen, alla är välkomna! Ingen förhands-

anmälan behövs. Adress: Skogsbäcksvägen 15 i Månsas.





Staffansfest på annandagen i Matteuskyrkan

På Stefanidagen annandag jul, fredagen den 26.12 kl. 18, inbjuder Matteus församling till julsångsmässa tillsammans med Patricia Högnabba, Daniela Strömsholm och Staffan Strömsholm. Pizzabuffet och julstämning efter mässan.

Gemenskap och middag på nyårsafton

På nyårsafton den 31.12 håller Johannes vardagsrum öppet kl. 14–18.

Det blir god gemenskap, middag och program med Johan, Annette,

Lilly och Sussi.

Anmäl dig på förhand till nyårsafton i Johannes vardagsrum: Susanne 040 669 3561 senast den 21.12.