Kolumn Patrik Hagman

En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland

Kolumn Stefan Vikström

I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva

Ledare Jan-Erik Andelin

Ni som vet vad som behöver göras – kör!

Susanne Möller och Viivi Suonto inspekterar årets julgran utanför Johannes vardagsrum, som ligger på Rönnvägen i Mejlans. Här erbjuder Johannes församling öppen verksamhet flera dagar i veckan.

Johannes vardagsrum är öppet året runt – varför skulle vi stänga till julen?

JOHANNES FÖRSAMLIG.

På julafton är det öppet hus i Johannes vardagsrum, som ligger i Tomaskyrkan på Rönnvägen i Mejlans. – Jag är riktigt taggad, jag har bjudit in bekanta av alla åldrar, också studerande. Och min kollega Gun Geisor kommer ta med sig hela sin familj. Jag tror det kommer bli en rolig kväll med varm stämning, säger diakoniarbetare Viivi Suonto.

 2.12.2025 kl. 16:15

– På julafton kommer vi klä granen, det blir sångprogram och vi bjuder på mat. Själv skulle jag hoppas på frågesport, men jag vet inte om det ryms med på programmet,

Nyår med kyrkoherden

Också på nyårsafton är vardagsrummet öppet, då kommer bland annat kyrkoherde Johan Westerlund vara på plats.

– Vi har planerat ett roligt program med nyårs tema och Johan har lovat spela gitarr och sjunga med oss, berättar projektarbetare Susanne Möller som också kommer vara på plats vid nyårsfirandet.

Hon tycker om att fira nyår, om väntan på att något nytt ska börja, och hoppas på festlig och glad stämning.

– Nyårsmiddag blir det också, gästerna kommer få njuta av kollegan Lilly Karvinens gourmetmat.

Johannes vardagsrum är öppet året runt och erbjuder bland annat familjecafé, förmånliga luncher, föredrag och olika program.

– Här hoppas vi att storstadsborna ska hitta meningsfulla sammanhang med trevligt umgänge, en egen by i stan. Öppenheten är också en tradition vi vill bygga på. Kanske just därför håller vi öppet också på julen. Varför skulle vi stänga när kyrkan firar en av sina största fester?


Julafton med mat, lekar och sång

På julafton 24.12 håller Johannes vardagsrum öppet mellan kl. 14–19.
Vi bjuder på julmat (ganska enkelt, inte stort julbord), lekar, julens
psalmer och evangelium, tillsammans med Gun, Viivi och Moni. Adress Rönnvägen 16 i Mejlans.

Ifall du deltar i julbönen i Johanneskyrkan kl. 14 är det möjligt att få skjuts därifrån till vardagsrummet efter bönen.

Anmäl dig på förhand till julafton i Johannes vardagsrum, senast 21.12:

Viivi 050 407 5165 / Gun 050 568 6598

Varmt välkommen på julafton!

Julgröt på juldagen i Petruskyrkan

På juldagen den 25.12 kl. 11 inbjuder Petrus församling till juldagens gudstjänst,
julgröt och gemenskap i Petruskyrkan. På plats finns Niklas Anderson och Liisa Ahlberg. Barnrummet är öppet för barnen, alla är välkomna! Ingen förhands-
anmälan behövs. Adress: Skogsbäcksvägen 15 i Månsas.


Staffansfest på annandagen i Matteuskyrkan

På Stefanidagen annandag jul, fredagen den 26.12 kl. 18, inbjuder Matteus församling till julsångsmässa tillsammans med Patricia Högnabba, Daniela Strömsholm och Staffan Strömsholm. Pizzabuffet och julstämning efter mässan.

Gemenskap och middag på nyårsafton

På nyårsafton den 31.12 håller Johannes vardagsrum öppet kl. 14–18.
Det blir god gemenskap, middag och program med Johan, Annette,
Lilly och Sussi.

Anmäl dig på förhand till nyårsafton i Johannes vardagsrum: Susanne 040 669 3561 senast den 21.12.

Text och foto: Nina Österholm

Läs också



Mest läst

  1. Vad ska man göra av tomheten?
  2. Domstol: Pia Kummel-Myrskog får behålla Petrustjänsten – besvär förkastade
  3. I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva
  4. Ni som vet vad som behöver göras – kör!
  5. Åtta kyrkor och kapell kan avvecklas av kyrkan i Helsingfors – Petrus väjer tillfälligt

GRAVFYND. Kvarlevor av tre personer som troligen levde på 1700-talet har i dag fått sin sista viloplats i en grav på begravningsplatsen vid Esbo domkyrka. Kvarlevorna hittades i samband med grävarbeten, eftersom Esbo domkyrka för tillfället genomgår en omfattande renovering. 4.12.2025 kl. 11:49

julmusik. Kyrkorna fylls av ljus, gemenskap och välkända melodier när församlingarna runt om i Borgå stift bjuder in till De vackraste julsångerna. Kantorerna Diana Pandey och Mikaela Malmsten-Ahlsved i Pedersöre församling har valt årets svenskspråkiga sånger. Vi träffades för att tala om årets sångval, personliga favoriter och varför traditionen är så betydelsefull. 3.12.2025 kl. 14:45

julklappar. Hitta en trevlig burk. Börja leta efter uppmuntrande ord, tröstande poesi eller en tom lapp att teckna ner tacksamhet på. Så har du skapat en julklapp som kräver tid och omsorg men nästan inga pengar! 1.12.2025 kl. 14:35

Personligt. Wille Westerholm hade i många år en dröm: att bli personaldirektör på Stockmanns varuhus. Han jobbade på varuhuset i hela 17 år. Sedan tog livet en ny vändning. I dag är han kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling. 26.11.2025 kl. 13:24

ortodoxa kyrkan. Finlands ortodoxa kyrka har det ekonomiskt knappt. Nu utreds möjligheten att leda kyrkan genom att gå tillbaka till tiden då man hade bara två biskopsstift. 28.11.2025 kl. 11:32

HELSINGFORS SAMFÄLLIGHET. Prästen som leder landets största samfällighet, i Helsingfors, blir överdirektör vid Undervisnings- och kulturministeriet. 27.11.2025 kl. 16:40

BISTÅNDSARBETE. Sjökapten Tom Lindroos gjorde en frivilliginsats på världens största civila sjukhusfartyg som drivs av kristna Mercy Ships. I Afrika förändrar en operation många människors vardag helt och hållet. 25.11.2025 kl. 20:00

Personligt. Jonas Tallgård har försökt döva sin ångest i nästan hela sitt liv. Han har sökt i den osunda självkontrollen, i drogerna och i botten av många glas. 36 år gammal mötte han sin egen botten, och ett slags ljus. 25.11.2025 kl. 14:31

kyrkobyggnader. Säljas, hyras ut, byggas om eller rivas – kyrkorna i Alphyddan, Åggelby, Rönnbacka, Brobacka och Munkshöjden står inför att avvecklas som gudstjänstlokaler. 24.11.2025 kl. 14:33

domkapitlet. Helsingfors förvaltningsdomstol ansåg att församlingsmedlemmar i Petrus församling inte hade besvärsrätt över domkapitlets beslut att utse kyrkoherde. 20.11.2025 kl. 10:03

NY DOMPROST. Camilla Ekholm är nyvald domprost i Borgå. Hon längtar efter en kyrka där alla känner sig välkomna och uppskattade. 19.11.2025 kl. 08:00

musik. Johannes församlings nya kantor Senni Valtonen vill med musiken gå bredvid människor i vardagen och i deras största livshändelser. – Jag tycker om att stöda och hjälpa människor att uttrycka känslor på ett tryggt sätt. Det är den viktigaste delen av mitt jobb. 5.11.2025 kl. 20:13

mission. Stiftsdekan och Israel- och Etiopienmissionär på sitt cv – nu blir han missionsdirektor för den Asienorienterade missionsrörelsen. 14.11.2025 kl. 13:35

ÅLDRANDE. Hur är det att åldras – på riktigt? Anna Paulina Eklöf tycker att det är hennes själ som oförändrad kikar ut genom ögonen. Per-Erik Lönnfors tänker att det går att acceptera förändringarna så länge man hittar en mening, kanske något så smått som att tömma diskmaskinen. 11.11.2025 kl. 11:00

gospel. Det var åren då den modernare kristna musiken tog sig in i Finland med Samuelssons och Treklangen. För kommersiellt, tyckte en del – fast det för det mesta var olönsamt. Nu har Dan Kronqvist skrivit om Jesus­popens guldålder på 70- och 80-talet. 11.11.2025 kl. 10:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna Edgren:

Vad vill jag befria mig från?

Kolumn Patrik Hagman

En smygande gudstjänstväckelse har även kommit till Finland

Kolumn Stefan Vikström

I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva

Ledare Jan-Erik Andelin

Ni som vet vad som behöver göras – kör!

GRAVFYND. Kvarlevor av tre personer som troligen levde på 1700-talet har i dag fått sin sista viloplats i en grav på begravningsplatsen vid Esbo domkyrka. Kvarlevorna hittades i samband med grävarbeten, eftersom Esbo domkyrka för tillfället genomgår en omfattande renovering. 4.12.2025 kl. 11:49

julmusik. Kyrkorna fylls av ljus, gemenskap och välkända melodier när församlingarna runt om i Borgå stift bjuder in till De vackraste julsångerna. Kantorerna Diana Pandey och Mikaela Malmsten-Ahlsved i Pedersöre församling har valt årets svenskspråkiga sånger. Vi träffades för att tala om årets sångval, personliga favoriter och varför traditionen är så betydelsefull. 3.12.2025 kl. 14:45

julklappar. Hitta en trevlig burk. Börja leta efter uppmuntrande ord, tröstande poesi eller en tom lapp att teckna ner tacksamhet på. Så har du skapat en julklapp som kräver tid och omsorg men nästan inga pengar! 1.12.2025 kl. 14:35

Personligt. Wille Westerholm hade i många år en dröm: att bli personaldirektör på Stockmanns varuhus. Han jobbade på varuhuset i hela 17 år. Sedan tog livet en ny vändning. I dag är han kyrkoherde i Ekenäsnejdens svenska församling. 26.11.2025 kl. 13:24

ortodoxa kyrkan. Finlands ortodoxa kyrka har det ekonomiskt knappt. Nu utreds möjligheten att leda kyrkan genom att gå tillbaka till tiden då man hade bara två biskopsstift. 28.11.2025 kl. 11:32
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Vad ska man göra av tomheten?
  2. Domstol: Pia Kummel-Myrskog får behålla Petrustjänsten – besvär förkastade
  3. I somras var det tio år sedan vår son David inte längre orkade leva
  4. Ni som vet vad som behöver göras – kör!
  5. Åtta kyrkor och kapell kan avvecklas av kyrkan i Helsingfors – Petrus väjer tillfälligt

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi