Liten guide för oavsiktliga Petrusmedlemmar

Kolumn.

I filmen The Accidental Tourist (1988) tappar huvudpersonen orienteringen. Ordet Accidental beskriver en person som oavsiktligt blir något och som inte vet vad det betyder att vara det. I filmen skrev personen paradoxalt nog guideböcker.

 2.12.2025 kl. 16:06

Ibland träffar jag helsingforsare som jag anar känner sig som The Accidental Petrusmedlem. De blev det oavsiktligt därför att de flyttade till en stadsdel på församlingens område. Eller bodde kvar när församlingar (Lukas och Markus) slogs ihop. De vet inte riktigt var kyrkan finns, hur man tar sig dit och varför man ska göra det.

Så här en liten guide för oavsiktliga Petrusmedlemmar:

Vem vi är? Vi bor i Lövö, Munksnejden, Kånala, Gamlas, Haga, Baggböle, Staffansslätten, Parkstad, Malm, Åggelby, Kottby, Jakobacka och Vik. Och några stadsdelar till. Området är enormt. Det rymmer sex finska församlingar och jag klarar ännu inte av att nämna alla stadsdelar utan att lunta.

Var finns kyrkan? Den finns i Månsas som ligger i mitten. Det är så rättvist det kan bli, men sträckorna blir inte kortare för det om man har dåliga förbindelser just till Månsas. Jag förstår det. Vi gör allt vi kan för att det ska vara värt besöket. Fråga en vän om ni kan åka tillsammans. Det är roligare.

Någon tycker Petruskyrkan ligger i skogen. Det gör den, alldeles i kanten av Centralparken. Det är en inbjudande, familjär och funktionell kyrka. Kom till Månsas och andas. Gör en pilgrimsvandring till Petrus. Låt kyrkan bli en hållplats. Har du ännu inte besökt den, kanske det blir ditt nyårslöfte 2026!

Var ska jag börja? Börja på jul. Låt dig bäras av de bekanta sångerna. Vi har de vackraste julsångerna, julböner och öppna dörrar på juldagen. Annonseringen finns här bredvid. Sedan rekommenderar jag Petrusmässan som vi firar en gång i månaden. Då är det fest i kyrkan och efteråt delar vi gemenskap och soppa.

Tillsammans är vi församling. Var med och forma den. Avsiktligt.

Pia Kummel- Myrskog är kyrkoherde i Petrus församling.

Anna Edgren:

Vad vill jag befria mig från?

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi