Hallå där Henrik Wikström!

På lillajulsafton medverkar han själv i konserten De vackraste julsångerna, som arrangeras av Petrus församling i samarbete med Svensk förening i Åggelby.
– Tillsammans med min syster Teresa Wikström kommer vi att framföra några sånger, bland annat Benny Anderssons Vinterhamn som är en ny klassiker i jultid. Publiken kommer också få sjunga, det är ju ett allsångstillfälle! Hoppas många sluter upp när det ordnas svensk verksamhet.
De vackraste julsångerna lör 29.11 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.