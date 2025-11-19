Hallå där Henrik Wikström!

Kolumn Ulrika Hansson

På lillajulsafton medverkar han själv i konserten De vackraste julsångerna, som arrangeras av Petrus församling i samarbete med Svensk förening i Åggelby.

Han bjuder på de vackraste julsångerna i familjens hemkyrka. – Tomten där Åggelby gamla kyrka står är donerad av mina förfäder och mormors bror har ritat klocktornet. Vi firar fortsättningsvis gärna viktiga familjehögtider, så som dop och begravningar, i kyrkan, säger pianisten och dirigenten Henrik Wikström.

På lillajulsafton medverkar han själv i konserten De vackraste julsångerna, som arrangeras av Petrus församling i samarbete med Svensk förening i Åggelby.

– Tillsammans med min syster Teresa Wikström kommer vi att framföra några sånger, bland annat Benny Anderssons Vinterhamn som är en ny klassiker i jultid. Publiken kommer också få sjunga, det är ju ett allsångstillfälle! Hoppas många sluter upp när det ordnas svensk verksamhet.


De vackraste julsångerna lör 29.11 kl. 17 i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12.

Text: NINA ÖSTERHOLM 
FOTO: PATRIK ÖSTERHOLM, PRAO

