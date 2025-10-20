Inkast Amanda Audas-Kass

Textilkonstnär och hantverksmästare Helena Vaari använder oftast maskinbroderi som metod när hon tillverkar kyrkotextilier.

Det vävda evangeliet – kyrkotextiliernas roll i gudstjänsten

Helsingfors.

Textilier i kyrkan är inget nytt fenomen. Faktum är att den allra första “kyrkan” som nämns i Bibeln, tabernaklet, var en enda stor textil – ett tält, vävt tätt av tunna, tvinnade linnetrådar. Den som någon gång satt upp en väv vet vilken otroligt tidskrävande och tålamodsprövande process det projektet måste ha varit!

20.10.2025 kl. 15:07

Orden text och textil har samma ursprung och kommer från det latinska verbet texere – att väva. På samma sätt som en textil består av trådar som vävts ihop, bildar texten med hjälp av meningar och ord tolkningen av en berättelse. Textilier löper som en tråd genom Bibelns olika berättelser och bär ett budskap i sig. Från att Gud själv tillverkar kläder åt Eva och Adam till att den tio meter långa förlåten brister i templet när Jesus dör på korset.

En person som verkligen spunnit vidare på textilkonsten inom kyrkan är Helena Vaari. Hon har under 37 års tid jobbat med att utforma och tillverka över 450 textila verk för kyrkor runtom i Finland.

– Det är ett spännande jobb eftersom varje kyrka är unik. Jag hämtar inspiration från församlingen och dess historia, människorna, den omgivande naturen, kyrkans arkitektur och färgsättning. Bildspråket i kyrkotextilierna kan variera mycket, men budskapet är det samma. I de vävda konstverken speglas kyrkoåret genom färger och symoler.

Till kyrkotextilier hör de liturgiska plaggen som präster bär samt de tyger som finns eller används vid altaret.

– Det finns fem färger i kyrkotextilierna: vitt, rött, grönt, violett och svart. Den liturgiska färgen varierar enligt kyrkoåret och förmedlar ett symboliskt budskap kring olika kyrkliga högtider. För varje färg finns en egen uppsättning av altarduk (antependium), mässhake, stola, predikstolskläde och kalkduk.


Antependium och kalkduk i Malms kyrka av Helena Vaari 2025. Foto: Markku Pihlaja



Helena understryker att textilierna inte är en separat del av kyrkorummet, utan en viktig länk i samspelet mellan arkitektur och funktion.

– Kyrkotextilierna är en del av gudstjänsten, precis som predikan, musiken, blommorna och hela kyrkorummet är en del av den gudstjänst som firas till Guds ära. Textil som material är inbjudande och varmt. Det kommer nära oss alla eftersom vi dagligen känner det mot vår hud, genom bland annat kläderna. Min förhoppning är att kyrkotextilierna också ska kunna komma nära betraktaren – skänka glädje, styrka och tröst åt den som behöver det, säger Helena Vaari.

Kanske har du inte tidigare fäst någon vidare uppmärksamhet på den textilkonst som finns i kyrkan? Håll ögonen öppna nästa gång du besöker en gudstjänst. Som hantverk bär kyrkotextilierna ett oerhört värde genom den omtanke och omsorg med vilken de tillverkats. Också här finns en värmande symbolik för den kärlek och omsorg som Gud har för oss.

Text: Edit Koskinen

