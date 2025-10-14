Hallå där Katri och Anna!

– Musiken är lättsmält programmusik som illustrerar sagoberättelsen. Om det är storm så låter det också som storm, öken å sin sida låter mera ödsligt, säger kantor Katri Vanhamäki som kommer att spela konserten i Matteuskyrkan.
Sjukhusmusiker Anna Brummer bidrar som berättare i sagan.
– Det ingår också interaktiva element och en allsång i föreställningen. Jag rekommenderar den absolut även för vuxna lyssnare. Det hela utmynnar i Måne och sol som vi får sjunga tillsammans!
Musiken är skriven av Veli Kujala, text Kaija Pispa, övers. Leif Pietilä. Öppen föreställning lö 25.10 kl. 12, cirka 40 min, i Matteuskyrkan, Åbohusvägen 3. Ingen förhandsanmälan.