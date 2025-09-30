Ledare Jan-Erik Andelin

Vi har ett jobb som väntar oss

Kom till skriban!

skriftskola.

Hej du som fyller 15 år nästa år! I oktober är det dags att anmäla sig till skriftskolan.

 30.9.2025 kl. 12:11

Alla kyrkans medlemmar som fyller femton nästa år får ett brev hem på posten med inbjudan till skriftskolan. Men man måste inte vara döpt eller höra till kyrkan för att gå skriban. Ta gärna kontakt med församlingen på ditt område ifall du inte fått ett skribabrev men vill gå skriban! All skribainfo, anmälningslänkar och kontaktuppgifter hittar du via helsingforsforsamlingar.fi



Sommarläger på Lekholmen

För dig som

• är en lägermänniska

• vill vistas en dryg vecka på en fin skärgårdsholme

• vill gå din skriba på sommaren

Johannes, Matteus och Petrus församlingar ordnar alla sina konfirmandläger på Lekholmen, som ligger två sjömil utanför Nordsjö. På lägren har vi olika slags arbetspass i små och stora grupper. Vi ordnar också en besöksdag, då släkt och vänner har möjlighet att komma och hälsa på. Vi bor i stugor med 2–6 pers/rum.


Sportlovsläger i Åre

För dig som redan nu vet att din sommar är fullbokad, eller vill kombinera skid- eller snowboardåkning och skriftskola.

– Det bästa med sportlovsskriban är att man får åka slalom eller snowboard varje dag och dessutom får samma innehåll och värde som på ett sommarläger, säger Kira
Rajala, ungdomsledare i Matteus församling. 2026 arrangeras sportlovsskriban av Matteus församling.


Stadsskriba

Stadsskriban innebär regelbundna träffar under våren och i början av hösten, samt en dagsutflykt till Lekholmen under sommaren. Du får också några uppgifter att göra på egen hand mellan träffarna. Stadsskriban är alltså en lägerfri konfirmandundervisning.

– Stadsskriban finns till för dig som inte har tid eller möjlighet att vara på ett längre läger under sommaren, men ändå vill bli konfirmerad, säger Odin Grönroos som är ungdomsledare i Petrus församling. Stadsskriban är ett samarbete mellan de tre svenska församlingarna i Helsingfors och ordnas i år av Petrus församling. Tillräckligt många deltagare behövs för att stadsskriban ska bli av.


Omsorgsskriftskola och privat skriftskola

För dig som behöver extra stöd i din vardag eller helst vill gå skriban på egen hand finns t.ex. privatskriba eller omsorgsskriba. Omsorgsskriban arrangeras på stiftsnivå och är anpassad till de förutsättningar och möjligheter som konfirmanden har. Nästa omsorgsskriba är planerad i juni 2026 på Solvalla. Ta kontakt med din församling så hjälper vi dig hitta det bästa alternativet för dig!


Kan jag bli konfirmerad som vuxen?

– Ja, det kan du! Vi har en handfull vuxenkonfirmander per år. Det finns inte en fastställd läroplan, den präst som sköter undervisningen lägger upp undervisningen själv i samråd med den som går skriban, säger kyrkoherde Johan Westerlund i Johannes församling. Det kan gå fort eller ta länge, det beror mycket på vad den som ska bli konfirmerad redan kan om den kristna tron.

– Men omkörningsfiler finns inte, där man ringer församlingen på torsdag och ska bli fadder på söndag. Man ska nog räkna med att det behövs ett par månader innan man kan bli konfirmerad.


Alpha-kurs för nyfikna

Är du redan konfirmerad eller annars bara intresserad av tron så kan Alpha-kursen vara något för dig.

– Alpha är för dig som är nyfiken att utforska livets stora och små frågor eller veta mer om kristen tro. Du behöver inte ha några färdigt formulerade åsikter

– Alpha är ett forum för diskussion. Vi äter, umgås och ser på en film tillsammans – som vi sedan för en diskussion kring. Du är välkommen att testa på om detta är något för dig, säger Niklas Andersson som är teolog i Petrus församling.

Nästa Alpha-kurs startar tisdag 7.10 kl. 18 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Ingen avgift. Frågor och anmälan till niklas.andersson@evl.fi

Text: Nina Österholm

Läs också



Mest läst

  1. Församlingsanställd misstänkt för ofredande – polisen utreder
  2. Domkapitlet: Ekholm i första förslagsrum i domprostvalet
  3. Mikaela Strömberg blir ny stiftsjurist
  4. Att längta, bära, föda och förlora
  5. Borgå stift har en ny präst

laestadianer. Bland finskspråkiga laestadianer finns en oro över den riktning kyrkan tagit. Men någon bredare diskussion om att lämna kyrkan har inte förts. 30.9.2025 kl. 12:20

PRÄSTVIGNING. Teologie magister Katarina Smeds prästvigdes i Borgå domkyrka igår. Hon ska jobba i Johannes församling. 29.9.2025 kl. 10:37

fred. "Det är inte ofosterländskt att i alla lägen fråga om ett krig är rättfärdigt", anser biskoparna i ett öppet biskopsbrev till kyrkan. 26.9.2025 kl. 11:54

Svenska kyrkan. Socialdemokraterna förblir med 28 procent av rösterna största grupp i det svenska kyrkomötet. Kyrkovalet i Sverige hölls i helgen. 22.9.2025 kl. 20:59

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Efter sju år av längtan började Katarina Smeds och hennes man vänta barn, men redan i vecka 23 startade förlossningen. Familjen fick fyra dagar tillsammans, dagar som kändes som år. De hann med så mycket där på sjukhuset: läsa sagor och planera begravning. 17.9.2025 kl. 15:13

domkapitlet. Domkapitlet har valt Mikaela Strömberg-Schalin till ny lagfaren assessor. Hon har tidigare arbetat som rådgivande jurist vid lantbrukets intressebevakning, och är författare. 18.9.2025 kl. 17:32

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Domkapitlet förberedde valet av domprost och kyrkoherde i Borgå domkyrkoförsamling vid sitt sammanträde i dag. Camilla Ekholm placerades i första förslagsrum. 18.9.2025 kl. 18:57

BROTTSMISSTANKE. Polisen i Österbotten har en pågående förundersökning om händelser i en av de svenskspråkiga församlingarna i regionen. 18.9.2025 kl. 11:13

Kolumn. För ett drygt år sedan tog jag ett jättesprång ut i det okända. Jag sade upp mig från ett tryggt jobb med stabil inkomst för att i stället bli frilansande musiker och skådespelare och egenföretagare. 16.9.2025 kl. 09:56

bibeln. Vad väger tyngre i teologi och bibelsyn? Orden i sig? Eller den sak orden pekar på? Emeritusbiskop John Vikström lämnar en text till några biskopskolleger och till andra i kyrkan. Det är ett slags bokslut, skriver han. 11.9.2025 kl. 14:49

UNGDOMSKÖR. Niklas Lindvik är en av själarna i den evangeliska rörelsens musikliv. Han leder Slefs ”intervallkör” Evangelicum. 10.9.2025 kl. 17:43

METODISTKYRKAN. De finlandssvenska metodisterna använder rätten att avvika från samfundets internationella linje, som sedan 2024 bejakar samkönade äktenskap. 7.9.2025 kl. 11:51

LÄRKKULLA. Språkvetaren Juhani Jäntti är direktor för Lärkkulla stiftsgård som har verkat sedan 1950 och nu firar sina 75 år 2.9.2025 kl. 20:00

BISTÅNDSSAMARBETE. Finska Missionsällskapet och Kyrkans utlandshjälp påminner om att Petteri Orpos regering redan har skurit ner biståndet till de fattigare i världen med en miljard euro. 4.9.2025 kl. 18:51

SJUKHUSPRÄST. Döden. Det är vad Benjamin Häggblom upplever som den allra svåraste delen av sitt jobb som sjukhuspräst. Han står själv svarslös inför den. Men oberoende av om han kommer i kontakt med minnessjukdom, psykos eller cancer så är hans främsta verktyg det samma: närvaro. 2.9.2025 kl. 19:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna-Mari Bäckman:

Jag hoppas du förstår vilken skillnad det gör

Ledare Jan-Erik Andelin

Vi har ett jobb som väntar oss

laestadianer. Bland finskspråkiga laestadianer finns en oro över den riktning kyrkan tagit. Men någon bredare diskussion om att lämna kyrkan har inte förts. 30.9.2025 kl. 12:20

PRÄSTVIGNING. Teologie magister Katarina Smeds prästvigdes i Borgå domkyrka igår. Hon ska jobba i Johannes församling. 29.9.2025 kl. 10:37

fred. "Det är inte ofosterländskt att i alla lägen fråga om ett krig är rättfärdigt", anser biskoparna i ett öppet biskopsbrev till kyrkan. 26.9.2025 kl. 11:54

Svenska kyrkan. Socialdemokraterna förblir med 28 procent av rösterna största grupp i det svenska kyrkomötet. Kyrkovalet i Sverige hölls i helgen. 22.9.2025 kl. 20:59

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Efter sju år av längtan började Katarina Smeds och hennes man vänta barn, men redan i vecka 23 startade förlossningen. Familjen fick fyra dagar tillsammans, dagar som kändes som år. De hann med så mycket där på sjukhuset: läsa sagor och planera begravning. 17.9.2025 kl. 15:13
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Församlingsanställd misstänkt för ofredande – polisen utreder
  2. Domkapitlet: Ekholm i första förslagsrum i domprostvalet
  3. Mikaela Strömberg blir ny stiftsjurist
  4. Att längta, bära, föda och förlora
  5. Borgå stift har en ny präst

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Forever young – drömmen om evigt liv

Sixten Ekstrand
Vi har säkert alla hört den någon gång.

Distans på gott och ont

Sixten Ekstrand
Pandemin medförde en revolution på många arbetsplatser.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi