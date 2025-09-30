Kom till skriban!

Alla kyrkans medlemmar som fyller femton nästa år får ett brev hem på posten med inbjudan till skriftskolan. Men man måste inte vara döpt eller höra till kyrkan för att gå skriban. Ta gärna kontakt med församlingen på ditt område ifall du inte fått ett skribabrev men vill gå skriban! All skribainfo, anmälningslänkar och kontaktuppgifter hittar du via helsingforsforsamlingar.fi







Sommarläger på Lekholmen

För dig som

• är en lägermänniska

• vill vistas en dryg vecka på en fin skärgårdsholme

• vill gå din skriba på sommaren



Johannes, Matteus och Petrus församlingar ordnar alla sina konfirmandläger på Lekholmen, som ligger två sjömil utanför Nordsjö. På lägren har vi olika slags arbetspass i små och stora grupper. Vi ordnar också en besöksdag, då släkt och vänner har möjlighet att komma och hälsa på. Vi bor i stugor med 2–6 pers/rum.





Sportlovsläger i Åre

För dig som redan nu vet att din sommar är fullbokad, eller vill kombinera skid- eller snowboardåkning och skriftskola.

– Det bästa med sportlovsskriban är att man får åka slalom eller snowboard varje dag och dessutom får samma innehåll och värde som på ett sommarläger, säger Kira

Rajala, ungdomsledare i Matteus församling. 2026 arrangeras sportlovsskriban av Matteus församling.





Stadsskriba

Stadsskriban innebär regelbundna träffar under våren och i början av hösten, samt en dagsutflykt till Lekholmen under sommaren. Du får också några uppgifter att göra på egen hand mellan träffarna. Stadsskriban är alltså en lägerfri konfirmandundervisning.



– Stadsskriban finns till för dig som inte har tid eller möjlighet att vara på ett längre läger under sommaren, men ändå vill bli konfirmerad, säger Odin Grönroos som är ungdomsledare i Petrus församling. Stadsskriban är ett samarbete mellan de tre svenska församlingarna i Helsingfors och ordnas i år av Petrus församling. Tillräckligt många deltagare behövs för att stadsskriban ska bli av.





Omsorgsskriftskola och privat skriftskola

För dig som behöver extra stöd i din vardag eller helst vill gå skriban på egen hand finns t.ex. privatskriba eller omsorgsskriba. Omsorgsskriban arrangeras på stiftsnivå och är anpassad till de förutsättningar och möjligheter som konfirmanden har. Nästa omsorgsskriba är planerad i juni 2026 på Solvalla. Ta kontakt med din församling så hjälper vi dig hitta det bästa alternativet för dig!





Kan jag bli konfirmerad som vuxen?

– Ja, det kan du! Vi har en handfull vuxenkonfirmander per år. Det finns inte en fastställd läroplan, den präst som sköter undervisningen lägger upp undervisningen själv i samråd med den som går skriban, säger kyrkoherde Johan Westerlund i Johannes församling. Det kan gå fort eller ta länge, det beror mycket på vad den som ska bli konfirmerad redan kan om den kristna tron.



– Men omkörningsfiler finns inte, där man ringer församlingen på torsdag och ska bli fadder på söndag. Man ska nog räkna med att det behövs ett par månader innan man kan bli konfirmerad.





Alpha-kurs för nyfikna

Är du redan konfirmerad eller annars bara intresserad av tron så kan Alpha-kursen vara något för dig.



– Alpha är för dig som är nyfiken att utforska livets stora och små frågor eller veta mer om kristen tro. Du behöver inte ha några färdigt formulerade åsikter

– Alpha är ett forum för diskussion. Vi äter, umgås och ser på en film tillsammans – som vi sedan för en diskussion kring. Du är välkommen att testa på om detta är något för dig, säger Niklas Andersson som är teolog i Petrus församling.



Nästa Alpha-kurs startar tisdag 7.10 kl. 18 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15. Ingen avgift. Frågor och anmälan till niklas.andersson@evl.fi