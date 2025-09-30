Ledare Jan-Erik Andelin

Vi har ett jobb som väntar oss

"Tatueringen har fått en ny betydelse för mig"

Kolumn.

För några år sedan skaffade jag en tatuering på handen. Tatueringen föreställer en ”Ichthys”, alltså en fisk som formas av två böjda linjer. Kanske har du sett en sådan fastlimmad bak på bilar?

 30.9.2025 kl. 12:06

Tatueringen blev tyvärr inte perfekt. Den ena linjen blev det – symmetrisk och med lika stark färg hela vägen. Den andra linjen blev i stället hackig. Färgen fattas helt på många ställen, vilket leder till hål i linjen och till att färgen fördelas olika starkt längs linjen. Många har under årens lopp frågat mig om jag inte ska gå till en tatueringsstudio och fixa till tatueringen. Det vill jag ändå inte göra, för tatueringen har fått en ny betydelse för mig.


Jag tänker att den hackiga, inte så perfekta linjen representerar min tro, och den perfekta, jämna och starka linjen representerar Gud. Då kriser, sorg och grå vardag träffar mitt liv brukar jag tänka: ”Vad tusan Gud, så här skulle det inte gå enligt min plan?!” Jag är ofta arg, missnöjd, otålig och uttråkad på Gud. Emellanåt finns det hål i linjen – då tvivlar jag starkt på Guds existens och min tro. Emellanåt är linjen svag – då känns min tro svag.


Det som Ger mig stor tröst är att trots alla mina känslor, upplevelser, sorger och kriser finns den andra, starka, jämnt färgade linjen där. Gud tål allt mitt ifrågasättande, all min tvekan, all min ilska och mitt vemod. Gud tål det och finns där trots allt – han lämnar mig inte. Det här upplever jag som väldigt tröstande i livets alla svängar. Det får min misslyckade tatuering påminna mig om varje dag. Gud är densamma i går, i dag och i evighet.

Viivi Suonto är ledande diakoniarbetare i Johannes församling

Läs också



Mest läst

  1. Församlingsanställd misstänkt för ofredande – polisen utreder
  2. Domkapitlet: Ekholm i första förslagsrum i domprostvalet
  3. Mikaela Strömberg blir ny stiftsjurist
  4. Att längta, bära, föda och förlora
  5. Borgå stift har en ny präst

laestadianer. Bland finskspråkiga laestadianer finns en oro över den riktning kyrkan tagit. Men någon bredare diskussion om att lämna kyrkan har inte förts. 30.9.2025 kl. 12:20

PRÄSTVIGNING. Teologie magister Katarina Smeds prästvigdes i Borgå domkyrka igår. Hon ska jobba i Johannes församling. 29.9.2025 kl. 10:37

fred. "Det är inte ofosterländskt att i alla lägen fråga om ett krig är rättfärdigt", anser biskoparna i ett öppet biskopsbrev till kyrkan. 26.9.2025 kl. 11:54

Svenska kyrkan. Socialdemokraterna förblir med 28 procent av rösterna största grupp i det svenska kyrkomötet. Kyrkovalet i Sverige hölls i helgen. 22.9.2025 kl. 20:59

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Efter sju år av längtan började Katarina Smeds och hennes man vänta barn, men redan i vecka 23 startade förlossningen. Familjen fick fyra dagar tillsammans, dagar som kändes som år. De hann med så mycket där på sjukhuset: läsa sagor och planera begravning. 17.9.2025 kl. 15:13

domkapitlet. Domkapitlet har valt Mikaela Strömberg-Schalin till ny lagfaren assessor. Hon har tidigare arbetat som rådgivande jurist vid lantbrukets intressebevakning, och är författare. 18.9.2025 kl. 17:32

AKTUELLT FRÅN DOMKAPITLET. Domkapitlet förberedde valet av domprost och kyrkoherde i Borgå domkyrkoförsamling vid sitt sammanträde i dag. Camilla Ekholm placerades i första förslagsrum. 18.9.2025 kl. 18:57

BROTTSMISSTANKE. Polisen i Österbotten har en pågående förundersökning om händelser i en av de svenskspråkiga församlingarna i regionen. 18.9.2025 kl. 11:13

Kolumn. För ett drygt år sedan tog jag ett jättesprång ut i det okända. Jag sade upp mig från ett tryggt jobb med stabil inkomst för att i stället bli frilansande musiker och skådespelare och egenföretagare. 16.9.2025 kl. 09:56

bibeln. Vad väger tyngre i teologi och bibelsyn? Orden i sig? Eller den sak orden pekar på? Emeritusbiskop John Vikström lämnar en text till några biskopskolleger och till andra i kyrkan. Det är ett slags bokslut, skriver han. 11.9.2025 kl. 14:49

UNGDOMSKÖR. Niklas Lindvik är en av själarna i den evangeliska rörelsens musikliv. Han leder Slefs ”intervallkör” Evangelicum. 10.9.2025 kl. 17:43

METODISTKYRKAN. De finlandssvenska metodisterna använder rätten att avvika från samfundets internationella linje, som sedan 2024 bejakar samkönade äktenskap. 7.9.2025 kl. 11:51

LÄRKKULLA. Språkvetaren Juhani Jäntti är direktor för Lärkkulla stiftsgård som har verkat sedan 1950 och nu firar sina 75 år 2.9.2025 kl. 20:00

BISTÅNDSSAMARBETE. Finska Missionsällskapet och Kyrkans utlandshjälp påminner om att Petteri Orpos regering redan har skurit ner biståndet till de fattigare i världen med en miljard euro. 4.9.2025 kl. 18:51

SJUKHUSPRÄST. Döden. Det är vad Benjamin Häggblom upplever som den allra svåraste delen av sitt jobb som sjukhuspräst. Han står själv svarslös inför den. Men oberoende av om han kommer i kontakt med minnessjukdom, psykos eller cancer så är hans främsta verktyg det samma: närvaro. 2.9.2025 kl. 19:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna-Mari Bäckman:

Jag hoppas du förstår vilken skillnad det gör

Ledare Jan-Erik Andelin

Vi har ett jobb som väntar oss

laestadianer. Bland finskspråkiga laestadianer finns en oro över den riktning kyrkan tagit. Men någon bredare diskussion om att lämna kyrkan har inte förts. 30.9.2025 kl. 12:20

PRÄSTVIGNING. Teologie magister Katarina Smeds prästvigdes i Borgå domkyrka igår. Hon ska jobba i Johannes församling. 29.9.2025 kl. 10:37

fred. "Det är inte ofosterländskt att i alla lägen fråga om ett krig är rättfärdigt", anser biskoparna i ett öppet biskopsbrev till kyrkan. 26.9.2025 kl. 11:54

Svenska kyrkan. Socialdemokraterna förblir med 28 procent av rösterna största grupp i det svenska kyrkomötet. Kyrkovalet i Sverige hölls i helgen. 22.9.2025 kl. 20:59

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. Efter sju år av längtan började Katarina Smeds och hennes man vänta barn, men redan i vecka 23 startade förlossningen. Familjen fick fyra dagar tillsammans, dagar som kändes som år. De hann med så mycket där på sjukhuset: läsa sagor och planera begravning. 17.9.2025 kl. 15:13
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Församlingsanställd misstänkt för ofredande – polisen utreder
  2. Domkapitlet: Ekholm i första förslagsrum i domprostvalet
  3. Mikaela Strömberg blir ny stiftsjurist
  4. Att längta, bära, föda och förlora
  5. Borgå stift har en ny präst

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Forever young – drömmen om evigt liv

Sixten Ekstrand
Vi har säkert alla hört den någon gång.

Distans på gott och ont

Sixten Ekstrand
Pandemin medförde en revolution på många arbetsplatser.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi