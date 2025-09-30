Hallå där Martin Jakobsson!

Han är tf församlingspastor i Johannes församling. – Min finländska fru fick hemlängtan efter tio år i Sverige, så nu bor vi i Helsingfors.

– Innan det jobbade jag som präst och kyrkoherde i Sverige i 25 år. Johannes är den tredje församlingen där jag jobbar i Finland. Eftersom jag inte kan finska kan jag inte få en fast tjänst, utan får flytta runt enligt var det finns behov.

– Jag tycker om att predika och jag brinner för mer kyrklig lyhördhet, för vad som på djupet berör människor.

Martin formulerar några tankar kring vad han tycker är viktigt för kyrkan. Men dagen efter intervjun skickar han ett e-postmeddelande: ”Skippa alla teologiska finesser, skriv bara: DU ÄR BUREN. Det är det enda viktiga.”