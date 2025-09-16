Nygrundad barnkör jublar över hela stan

– Är du boom eller ahaa? Barnkören Jubla delar upp sig i talkörsstämmor och klämmer i med Disneys ”Jag är en stjärna”, så att klassrumstaket i Kårböleskolan nästan lättar.

Sammanlagt tolv stolar lyckas man klämma ihop i en rad framför pianot – då får alla sitta tillsammans. Körledare Rebecka Stråhlman sitter bakom pianot vid dagens första körövning som på måndagar tar plats i Kårböle.

– Skoldagen fortsätter direkt i körövning och ingen behöver ta sig hem emellan, det är enkelt att bara gå över skolgården så är man framme, säger Stråhlman som också leder Jubla-körer i Arabiastranden, Munksnäs, Haga och på Drumsö.

En del av sångerna på dagens övning har rörelser, någon går på engelska. Gemensamt för hela repertoaren är att allt övas in utan papper.

– När man inte står och stirrar i ett papper hela tiden, så följer man mycket bättre med vad körledaren visar. I något skede måste man ändå kunna sångerna utantill, så vi tar och lär oss texterna genast. Barn lär sig så snabbt.



Glädjefylld musikträning

– Jag har själv sjungit i körer en stor del av mitt liv och uppskattar förutom det musikaliska också det sociala sammanhang det ger. Barnkören var min första kontakt till församlingen när jag började skolan. Den kontakten har burit mig långt, säger tf kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog, som är en av initiativtagarna bakom körprojektet som är ett samarbete mellan Johannes, Matteus och Petrus församlingar.

I november sammanstrålar alla körerna till en gemensam storkonsert i Johanneskyrkan, lördagen den 15.11. Också Matteus barnkör och Popkören, under Daniela Strömsholms ledning, deltar i den stora Jubla-konserten.

– Förhoppningen är att få ge barnen en upplevelse av att sjunga i en större kör, den samhörighet och glädje det ger, säger Kummel-Myrskog.

Körprojektet erbjuder också konkret musikträning för barn i lågstadieålder, då musiklärare vittnar om att sångförmåga försvagades under korona.

– Att sjunga tillsammans med andra är den roligaste formen av sång. Man kan vara med i kören för att ha roligt med kompisarna eller för att lära sig något nytt, säger musikpedagog Ville Valtanen, som leder två av Jubla-körerna.





Vem ska komma med i Jubla?

– Alla som tycker om att sjunga!







Nya sångare välkomna med!

Alla barn i årskurs 1–4 är varmt välkomna att delta i församlingarnas nya barnkör Jubla! Vi övar på flera olika ställen – delta där som det passar dig bäst!

Måndag

Hoplaxskolans Kårböle-enhet 1–5 13.20–14.05 (Rebecka Stråhlman)

Arabiastrandens kvartersskola 15.00–15.45 (Rebecka Stråhlman)





Tisdag

Högbergsgatans körsal, kl. 14.30–15.15 (Ville Valtanen). Adress: Högbergsgatan 10.

Matteus barnkör övar i skolorna i Östra Helsingfors, Popkören övar i Matteuskyrkan. Mera info: daniela.stromsholm@evl.fi.



Torsdag

Hoplaxskolans Haga-enhet 1–5 13.00–13.45 (Rebecka Stråhlman)

Hoplaxskolans Munksnäs-enhet 1–5 14.00–14.45 (Rebecka Stråhlman)

Månsas lågstadieskola 14.30–15.15 (Ville Valtanen)

Drumsö kyrka, kl. 15.30–16.15 (Rebecka Stråhlman). Adress: Kvarnbergsbrinken 1, utrymmet Pärlan.

Frågor / anmälan till Jublakörerna: stella.wahlstrom@evl.fi