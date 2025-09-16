Hallå där Monica Cleve!

Genom att bjuda in olika gäster till gudstjänsten i Petruskyrkan vill församlingen göra brokigheten och mångfalden mer synlig. Det är lättare att förstå varandra när man börjar förstå varifrån den andra kommer.
– Jag har själv lärt mig mycket genom att lyssna på min mormor Frida, min pappa Anders och en och annan god predikant, säger Monica Cleve.
Som gäst i Petrus Liv utlovar hon teman kring Egypten, gudstjänstliv i Kairo och pilgrimsvandring när och fjärran.
Petrus Liv, söndag 21.9 kl. 15.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.