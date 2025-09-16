Hallå där Monica Cleve!

Hon är gäst i nystartade Petrus Liv, som är en fåtöljgudstjänst med inbjudna gäster. – Med fåtöljgudstjänst associerar jag mer eller mindre bekväma berättelser och samtal i ett gudstjänstrum, säger Monica Cleve som till vardags jobbar som kyrkoherde i Hangö svenska församling.

Genom att bjuda in olika gäster till gudstjänsten i Petruskyrkan vill församlingen göra brokigheten och mångfalden mer synlig. Det är lättare att förstå varandra när man börjar förstå varifrån den andra kommer.

– Jag har själv lärt mig mycket genom att lyssna på min mormor Frida, min pappa Anders och en och annan god predikant, säger Monica Cleve.

Som gäst i Petrus Liv utlovar hon teman kring Egypten, gudstjänstliv i Kairo och pilgrimsvandring när och fjärran.

Petrus Liv, söndag 21.9 kl. 15.30 i Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15.