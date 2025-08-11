Från och med augusti kan du tillbringa torsdagskvällarna med Johannes församling

Dag-Ulrik Almqvist och Helena Hollmérus ser fram emot många glada stunder av gemenskap och musicerande vid församlingens torsdagskvällar.

Medarbetarna hoppas kunna sammanföra församlingsbor på ett nytt sätt, med aktiviteter för alla åldrar, i tre olika stadsdelar.

Kantor Dag-Ulrik Almqvist ser stora möjligheter i den nya verksamhetsformen.

– Jag ser fram emot att vi gör saker tillsammans. Att både personal och församlingsbor sammanstrålar så här är bra sak, att vi inte bara pysslar på med vårt. Det tror jag kan ge oss alla mycket.

Han gläds åt mångsidigheten torsdagskvällarna kommer att erbjuda.

– Vi har knutit ihop ganska många olika trådar, men speciellt att vi äter tillsammans är jättefint.



Family fun vid torsdagskvällarna

Torsdagskvällarna kommer att ha lite olika upplägg beroende på var de hålls, men vissa punkter är konstanta: middag, musikstund för barn, något man kallar handens konst, och samtal om tron och livet. Deltagarna kan fritt välja vad de deltar i. I Högbergsgården kommer man till exempel kunna prova på att sjunga i kör, Drumsö erbjuder pilgrimsvandring, och i Vardagsrummet finns ett stort utbud av bordsspel.

– Jag hoppas på möten över generationsgränserna. Bara en blick kan någon ha glädje av, säger Helena Hollmérus, ledare inom småbarnspedagogiken och en av initiativtagarna till torsdagskvällarna.

– Familjekvällarna Family fun kommer att införlivas i torsdagskvällarna: alla element kommer att finnas kvar, men utbudet av aktiviteter kommer att öka och rikta sig till en större målgrupp än förut.

Helena är också glad åt att flera medarbetare är engagerade nu än i Family fun.

– Konceptet blir mindre sårbart, och säkert roligare, säger hon. Det är ett stort paket med helheter som ska klaffa. Det är spännande. Lyckligtvis har vi bra team på alla tre ställen. Alla kommer sköta sin bit.

– Men det har tydligt sagts att det här är något vi testar i ett år och ser hur det fungerar, säger Dag-Ulrik. Det känns befriande, att det inte är ett koncept som vi slår fast för tio år framåt.



Lär känna orgeln, knåda lera

Dag- Ulrik berättar att han ska medverka vid de torsdagskvällar som ordnas i Högbergsgården och Johanneskyrkan. Han utlovar orgelrelaterat program.

– Har du tittat in i en stor orgel någon gång? Eller provat på orgelmassage?

De torsdagar då kvällarna ordnas kan fritidsbarnen i det utrymmet stanna ända till 16.30. I vanliga fall stänger fritids klockan 16.

– Då kan föräldrarna komma och se på utrymmena, alla kan äta tillsammans och familjen kan stanna och delta, till exempel i handens konst, säger Helena.

Handens konst är tänkt för vuxna och för större barn, men barnpyssel kommer att finnas vid ett annat bord bredvid.

– Någon gång har vi kanske lera vi kan forma, vi kommer att måla och göra annat som kan vara både meditativt och kreativt. Får vi frivilliga som vill komma och hålla ett pass någon torsdag så är vi jätteglada.

Torsdagskvällar med Johannes församling

– Tid: Kl. 16.30

– Middag, handens konst, musiklek, andakt, lek och pyssel, samtal om tron och livet, samt aktiviteter som varierar beroende på platsen: orgelmassage, drop in-kör, brädspel, pilgrimsvandring med mera.

– Drumsö kyrka: 28.8, 29.9, 23.10 och 20.11

– Högbergsgården och Johanneskyrkan: 4.9, 2.10, 30.10 och 27.11

– Johannes vardagsrum (Tomaskyrkan): 11.9, 9.10, 6.11 och 4.12.

– En liten avgift uppbärs för maten. Barn äter gratis.