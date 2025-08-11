Hallå där Susanne Möller!

– Vi har haft en underbar sommar i vardagsrummet, med mycket glädje och fina diskussioner. Gemenskapen i vardagsrummet är unik – det råder en varm och vänlig atmosfär, som välkomnar alla!
I sommar har besökarna överlag varit många.
– Vi har haft en bra kombination av äldre och yngre deltagare. Det bästa har varit att se olika generationer samlas på ett ställe och njuta av varandras sällskap – alla på sitt sätt. Vi kanske spelar en omgång Yatzy eller målar tillsammans, eller talar om allt eller inget – så där som man brukar göra i ett vardagsrum!