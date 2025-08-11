Inkast Nina Österholm

Hallå där Susanne Möller!

HALLÅ DÄR.

Susanne Möller är sedan maj projektarbetare i Johannes vardagsrum. – Till hösten ser jag fram emot vårt bekanta veckoprogram, men även nyheter som startar, som Torsdagskvällarna. Jag hoppas de ska väcka intresse!

 11.8.2025 kl. 13:41

– Vi har haft en underbar sommar i vardagsrummet, med mycket glädje och fina diskussioner. Gemenskapen i vardagsrummet är unik – det råder en varm och vänlig atmosfär, som välkomnar alla!

I sommar har besökarna överlag varit många.

– Vi har haft en bra kombination av äldre och yngre deltagare. Det bästa har varit att se olika generationer samlas på ett ställe och njuta av varandras sällskap – alla på sitt sätt. Vi kanske spelar en omgång Yatzy eller målar tillsammans, eller talar om allt eller inget – så där som man brukar göra i ett vardagsrum!

Text: ULRIKA LINDBLAD  
Foto: Lilly Karvinen

