Inkast Nina Österholm

Att ge plats för sorgen över en tom famn

Ledare Jan-Erik Andelin

Det hörs ljud bortom muren

I gudstjänsten har sången och musiken också en stor betydelse och den avslutas med nattvard och kyrkkaffe.

Petrus Puls blir Petrus Liv – kör igång redan den 17 augusti med ett nytt koncept

petrus.

Petrus församling har nya gudstjänsttider från och med september. Petrus Liv kör igång redan den 17 augusti med ett nytt koncept.

 11.8.2025 kl. 13:36

Församlingsrådet i Petrus församling beslöt i juni att församlingens gudstjänster koncentreras till församlingens huvudkyrka, Petruskyrkan i Månsas. Omställningen beror på ändringar i grannförsamlingarnas gudstjänstställen.

– Det enda som erbjöds i Munkshöjdens kyrka på våren var kl. 13. Det är ingen optimal gudstjänsttid, säger tf kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog. De andra församlingarna har ingen direkt skyldighet att ge oss en bra tid eftersom det är deras huvudkyrka och vi har vår egen. Petruskyrkan har använts ganska lite för söndagens huvudgudstjänst och vi tänkte att nu är det dags.

Tidigare har gudstjänsterna hållits i Åggelby gamla kyrka och Munksnäs kyrka, vilket enligt Kummel-Myrskog är ett arv från tidigare församlingsstrukturer.

– Petrus har inte haft en huvudgudstjänst i sin egen kyrka, vilket har fördröjt det identitetsskapande arbetet. Många församlingsmedlemmar har ännu inte besökt kyrkan i Månsas. Den är jättefin, arkitektoniskt finurlig och superfunktionell.

En annan orsak till att gudstjänster har hållits på olika håll är att avstånden blir så långa.

– Just av den orsaken gavs oss Petruskyrkan för femton år sedan. Den tar inte bort de långa avstånden, men den är rätt placerad i mitten.

Petrus Puls blir Petrus Liv

På hösten förändras innehållet i eftermiddagsgudstjänsten kl. 15.30, som har en friare form.

– Petrus Liv är en fåtöljgudstjänst och varje vecka bjuds en gäst in som får sätta sig i fåtöljen. Gästen delar upplevelser och tankar kring livet och tron. Alla har erfarenheter som är värdefulla och det finns inte så många tillfällen att dela dem, säger Kummel-Myrskog. Med olika gäster gör vi brokigheten och mångfalden mer synlig. Det är lättare att förstå varandra när man börjar förstå varifrån den andra kommer.

I gudstjänsten har sången och musiken också en stor betydelse och den avslutas med nattvard och kyrkkaffe.

TEXT: NINA ÖSTERHOLM

Läs också



Mest läst

  1. Jesus bär Gustaf Sandström efter att dottern försvann
  2. En Åstrand till? Biskopens son söker juristjobb vid domkapitlet
  3. Ingen Pulsgudstjänst i Petrus mer – nytt koncept startar
  4. Esse församlingshem: Vinden skalade av taket som med en osthyvel
  5. Livet rasade när Karl-Axel blev allvarligt sjuk i akut lymfatisk leukemi

pengar. Många av oss har tillräckligt för att klara livhanken. Ändå tycks vi vilja ha mer. Kyrkpressens redaktör Rebecca Pettersson försöker ta reda på vad hon ska göra med sina pengar i en samtid besatt av sparande. 14.8.2025 kl. 17:44

kyrkostyrelsen. Niilo Pesonen från Uleåborg blir ­i höst kyrkans högsta tjänsteman – kanslichef vid Kyrko­styrelsen. För det har han laddat upp på släktstället i Pellinge. 13.8.2025 kl. 10:00

Personligt. Inga-Lene af Hällström bar hon honom på ryggen när hans ben värkte för mycket, sov på sjukhus, ifrågasatte Gud och sig själv. – Mest tröst har jag fått av Karl-Axel själv. 12.8.2025 kl. 08:17

LÄGERGÅRDAR. I stiftet har församlingarna olika modeller för lägerområden. En del äger lägergårdar, andra hyr in sig. 12.8.2025 kl. 19:00

SEXUELLT VÅLD. Läkaren, pingstpastorn och Nobelpris­tagaren Denis Mukwege för en kamp för ett Afrika som världen glömt. Och tillåtit bli våldtaget i 30 år. Bokstavligen. 12.8.2025 kl. 10:00

Personligt. Han har alltid velat förstå det som inte går att förstå. Det gjorde honom öppen för olika religioner. Men för två år sedan bestämde Gustaf Sandström sig: Det är Jesus som gäller. 11.8.2025 kl. 14:44

ISRAEL-PALESTINA. Det norska initiativet kom plötsligt på – de flesta församlingarna i Borgå stift hann bara med en anonym klockringning för läget i Gaza. 8.8.2025 kl. 13:38

PULS. Den friare eftermiddagsgudstjänsten Petrus Puls läggs ner i sin gamla form, meddelar Petrus församlings tf kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog. I stället ordnas nya Petrus Liv. 6.8.2025 kl. 10:00

STORM. Stormen slet av taket på Esse församlingshem igår – nu måste Pedersöre församling hitta nya utrymmen för sin verksamhet i Esse för ett år framåt. – Det som är glädjande är hur många samtal vi fått av folk som vill hjälpa till, säger kyrkoherde Daniel Björk. 5.8.2025 kl. 13:21

BORGÅ DOMKAPITEL. Fyra personer har sökt jobbet som lagfaren assessor vid domkapitlet i Borgå. Bland dem finns biskop Bo-Göran Åstrands son Sebastian Åstrand. 4.8.2025 kl. 16:35

domprost. Tjänsten som domprost i Borgå stift har lockat två sökande. Båda sökande uttrycker på sina privata Facebooksidor en tillit till processen och respekt för varandra. 1.8.2025 kl. 19:14

Personligt. Då hon fick sitt drömjobb tackade hon ja – sen blev hon diagnosticerad med cancer och sa upp sig. Plötsligt kände hon sig också väldigt ensam. Elin Nylund tror inte så mycket på att göra upp en tioårsplan för livet, men hon vet att det alltid blir kväll, hur tung dagen än varit. Det är en tröst. Kanske till och med nåd. 11.7.2025 kl. 13:41

israel. Under krigen i Israel har israelerna ofta vänt sig till sin Gud och till sina religiöst judiska traditioner, visar forskare. Så är det också nu, när kriget har utvidgat sig från Gaza till Iran. 2.7.2025 kl. 18:25

Konst. Susanna Sinivirta förlorade sitt barn. Sjutton år senare började hon måla kvinnor utan armar. – För mig är sorgens färg en silvrig nyans av grått. 23.6.2025 kl. 13:02

FETMA. En gynekolog diskuterar hennes fetma medan han undersöker henne. Bantningskurer. Skam. Varuhus som nästan aldrig har kläder i hennes storlek. Raisa Omaheimo skrev en bok om det som nästan är förbjudet: att vara fet. 10.6.2025 kl. 10:19
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Jenny Åkerlund:

De säger att jag kan jobba

Inkast Nina Österholm

Att ge plats för sorgen över en tom famn

Ledare Jan-Erik Andelin

Det hörs ljud bortom muren

pengar. Många av oss har tillräckligt för att klara livhanken. Ändå tycks vi vilja ha mer. Kyrkpressens redaktör Rebecca Pettersson försöker ta reda på vad hon ska göra med sina pengar i en samtid besatt av sparande. 14.8.2025 kl. 17:44

kyrkostyrelsen. Niilo Pesonen från Uleåborg blir ­i höst kyrkans högsta tjänsteman – kanslichef vid Kyrko­styrelsen. För det har han laddat upp på släktstället i Pellinge. 13.8.2025 kl. 10:00

Personligt. Inga-Lene af Hällström bar hon honom på ryggen när hans ben värkte för mycket, sov på sjukhus, ifrågasatte Gud och sig själv. – Mest tröst har jag fått av Karl-Axel själv. 12.8.2025 kl. 08:17

LÄGERGÅRDAR. I stiftet har församlingarna olika modeller för lägerområden. En del äger lägergårdar, andra hyr in sig. 12.8.2025 kl. 19:00

SEXUELLT VÅLD. Läkaren, pingstpastorn och Nobelpris­tagaren Denis Mukwege för en kamp för ett Afrika som världen glömt. Och tillåtit bli våldtaget i 30 år. Bokstavligen. 12.8.2025 kl. 10:00
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Mest läst

  1. Jesus bär Gustaf Sandström efter att dottern försvann
  2. En Åstrand till? Biskopens son söker juristjobb vid domkapitlet
  3. Ingen Pulsgudstjänst i Petrus mer – nytt koncept startar
  4. Esse församlingshem: Vinden skalade av taket som med en osthyvel
  5. Livet rasade när Karl-Axel blev allvarligt sjuk i akut lymfatisk leukemi

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Forever young – drömmen om evigt liv

Sixten Ekstrand
Vi har säkert alla hört den någon gång.

Distans på gott och ont

Sixten Ekstrand
Pandemin medförde en revolution på många arbetsplatser.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi