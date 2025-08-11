Petrus Puls blir Petrus Liv – kör igång redan den 17 augusti med ett nytt koncept

I gudstjänsten har sången och musiken också en stor betydelse och den avslutas med nattvard och kyrkkaffe.

Petrus församling har nya gudstjänsttider från och med september. Petrus Liv kör igång redan den 17 augusti med ett nytt koncept.

Församlingsrådet i Petrus församling beslöt i juni att församlingens gudstjänster koncentreras till församlingens huvudkyrka, Petruskyrkan i Månsas. Omställningen beror på ändringar i grannförsamlingarnas gudstjänstställen.

– Det enda som erbjöds i Munkshöjdens kyrka på våren var kl. 13. Det är ingen optimal gudstjänsttid, säger tf kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog. De andra församlingarna har ingen direkt skyldighet att ge oss en bra tid eftersom det är deras huvudkyrka och vi har vår egen. Petruskyrkan har använts ganska lite för söndagens huvudgudstjänst och vi tänkte att nu är det dags.

Tidigare har gudstjänsterna hållits i Åggelby gamla kyrka och Munksnäs kyrka, vilket enligt Kummel-Myrskog är ett arv från tidigare församlingsstrukturer.

– Petrus har inte haft en huvudgudstjänst i sin egen kyrka, vilket har fördröjt det identitetsskapande arbetet. Många församlingsmedlemmar har ännu inte besökt kyrkan i Månsas. Den är jättefin, arkitektoniskt finurlig och superfunktionell.

En annan orsak till att gudstjänster har hållits på olika håll är att avstånden blir så långa.

– Just av den orsaken gavs oss Petruskyrkan för femton år sedan. Den tar inte bort de långa avstånden, men den är rätt placerad i mitten.

Petrus Puls blir Petrus Liv

På hösten förändras innehållet i eftermiddagsgudstjänsten kl. 15.30, som har en friare form.

– Petrus Liv är en fåtöljgudstjänst och varje vecka bjuds en gäst in som får sätta sig i fåtöljen. Gästen delar upplevelser och tankar kring livet och tron. Alla har erfarenheter som är värdefulla och det finns inte så många tillfällen att dela dem, säger Kummel-Myrskog. Med olika gäster gör vi brokigheten och mångfalden mer synlig. Det är lättare att förstå varandra när man börjar förstå varifrån den andra kommer.

