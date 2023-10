Alicia jobbar med mission på Hawaii

Alicia Grankulla har under sommaren jobbat i Larsmo församling. Nu är hon på Hawaii för att lära sig mer om lärjungaskap och jobba som volontär.

Då vi pratas vid är det förmiddag i Finland, men hos Alicia Grankulla är det sen kväll. Hon befinner sig på Hawaii där hon går en utbildning i lärjungaskap och ledarskap genom hjälporganisationen Surfing The Nations.

Redan för ett och ett halvt år sedan gjorde hon en tre månader lång praktik hos Surfing The Nations på Hawaii. Nu är hon tillbaka för att gå en tre månaders skolning och sedan jobba som missionär i 12 månader.

– Jag har vuxit upp i en kristen familj men har inte alltid haft min egen relation med Gud eller förstått det viktigaste, evangeliet.

– Under min praktik i Hawaii kände jag en kallelse att komma tillbaka och bli utrustad för att användas av Gud i världen, säger Alicia.





Har alltid känt äventyret kalla

Alicia, som fyller 22 år i oktober, är uppvuxen i Larsmo och har så sent som i år jobbat som ungdomsledare i Larsmo församling.

Innan sin första vända till Hawaii våren 2022 studerade hon på yrkesskola. Efter studierna jobbade hon heltid på fabrik för att en tid senare byta arbetsplats.

På sitt nya jobb träffade hon en kollega som själv gjort praktik på Surfing The Nations i Hawaii, och Alicia blev inspirerad till att åka.

– Hela mitt liv har jag känt att jag inte alltid kommer att bo i Finland.

Surfing The Nations är registrerat som en humanitär organisation eftersom det ger dem tillträde till länder där kristendomen ses som problematisk och mission är förbjudet. Alla som jobbar för Surfing The Nations är missionärer. De missionerar genom att lära känna människor via actionsporter, som skejtande och surfning.

– Det är större chans att någon tar emot evangeliet om de har en relation med personen som delar det, säger Alicia.





Kan du själv surfa?

– Jo, men jag är ännu nybörjare.

Bortsett från själva missionen ser Alicia också andra positiva effekter av organisationens arbete. Hon säger att droger och sport sällan går ihop särskilt bra. Att introducera unga för en sport kan rädda någon från att falla in i beroendeproblematik.

Surfing The Nations åker på missionsresor över hela världen, men också på Hawaii behövs det hjälparbete.

– Turismen har gjort det dyrt att leva här och skatterna är höga. En del av lokalbefolkningen lever i fattigdom.

Exakt vad som händer efter det dryga året på Hawaii vet Alicia inte ännu.

– Det jag vet är att Gud kommer att använda mig någonstans i världen för att dela evangeliet och Hans kärlek till människorna där.