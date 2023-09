Maxad bibelhelg med Peter Halldorf

Den 11 till 12 november ordnar Jakobstads svenska församling, Pedersöre församling och Förbundet Kyrkans Ungdom en bibelhelg. Temat för helgen är ”Medborgare i två riken” och Peter Halldorf kommer att hålla bibelstudier över Apostlagärningarna. Temat anknyter i mycket till Apostlagärningarna och hur det är att leva i Guds rike i vår tid.

– Anledningen till varför det är viktigt att studera Apostlagärningarna är för att det finns mycket gemensamt mellan vår tid och den tid då kyrkan växte fram, säger Jimmy Österbacka, kaplan i Pedersöre församling.



– Religiöst lever vi i ett pluralistiskt sammanhang och kyrkan som röst hörs allt mer i minoritetssammanhang i Norden. Det finns mycket annat som styr människors liv idag och vi tar intryck av många andra traditioner.



Peter Halldorf är en svensk frontfigur för den ekumeniska rörelsen för nordisk kristehet. Han är författare, redaktör och pastor i pingströrelsen.



Då bibelhelgen ordnas är också söndagens tema just ”Medborgare i två riken”. Peter Halldorf kommer att predika i högmässan i Pedersöre kyrka, vilket blir en slags avslutning för bibelhelgen.





Evangeliet är till för alla



Bibelhelgen riktar sig till alla. För de som vill fördjupa sig ordnas ett frukostseminarium till vilket man behöver anmäla sig via Kyrkans Ungdom. Resten av programmet kräver ingen förhandsanmälan.



På lördag kväll hålls ett kvällsmöte med lägre tröskel där bland annat Jacob Gospel medverkar. Däremellan varvas seminarier, bön och kaffe.



Det är en med andra ord en fullspäckad helg som erbjuds, och man kan delta i allt program eller plocka valda russin ur schemat.



– Den regelbundna bönen är en viktig del i vad vi gör tillsammans under helgen, säger Jakob Edman, kaplan i Jakobstads svenska församling.



De båda kaplanerna betonar att man inte ska avskräckas och tänka att nivån kommer att vara för hög.



– Jag tror absolut att man kan lyssna till Peter Halldorf fast man inte har några förkunskaper. Det som går över huvudet på en gör det och det som fastnar det fastnar. Så har det också varit för mig själv, säger Jakob Edman.



Jimmy Österbacka fortsätter:



– Det är som med tron överlag. Det viktigaste är att man får stärkas i sin hunger och sin törst.





Styrkan i fördjupning



Deras förhoppning är att helgen ska bidra till en längtan efter mer för de som deltar. De tror att det finns en styrka i att ta tid för fördjupning istället för förenkling.



Lördagens program inleds med morgonbön klockan 8.15 och fortsätter hela dagen fram till 21.15. Dagens sista programpunkt är Completorium, bön inför natten.



– Vi tror att det kommer att bli en viktig helg där folk får uppmuntras i och får kontakt med sin längtan efter Jesus, kristenheten och kyrkan, säger Jimmy Österbacka..