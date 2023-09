Nu töms stora församlingshemmet

– Vi plockar fram allt som samlats under årens lopp i skåp, lådor, vindar och källare och säljer det vidare. Försäljningsvinsten går till att stöda barn och unga både i Finland och utomlands via Barnens bank och insamlingen Gemensamt ansvar, berättar Sanna Lindström från domkyrkoförsamlingen, som aktivt varit med och ställt till inför loppiset.

– Det är också en avskedsprocess att gå igenom de här sakerna. Nu får församlingsbor och andra intresserade en chans att köpa något minne från huset åt sig själv. Det finns mycket fina föremål som ännu kan användas länge, säger Lindström.





Vill gynna återbruk

Till salu finns också möbler och föremål från andra fastigheter, till exempel från kontoren på Lundagatan 5 och från klubbutrymmen.

– Tanken är att försöka förlänga livslängden på de saker vi inte själva längre har nytta av. I enlighet med vår fastighetsstrategi håller vi på att minska fastighetsmassan och därmed behöver vi göra oss av med lösöret. Det är i linje med vårt miljöprogram att gynna återbruk, förklarar Krista Eloneva, fastighetschef i Borgå kyrkliga samfällighet som initierat loppiset.





Chans att hitta allt från kaffekoppar och biljardbord till design



Förutom att en del prylar kan ha ett känslomässigt värde för en del församlingsbor, så finns det också chans att få tag på värdefullare saker.

– Det som är skräp för någon, är en skatt för en annan. Det är mest ”mindre prylar” som vi säljer på loppiset. Bland dem kan man nog hitta något fynd, säger Eloneva.

På den tidigare ungdomsvåningen där många Borgåbor genom tiderna har samlats till ungdomssamlingar finns också ett pingisbord och ett biljardbord som är till salu.

– Köparen ansvarar för att flytta biljardbordet. Det väger en hel del, men det går att ta i delar, säger Eloneva.



I loppisets facebookevenemang ”Församlingarnas stora loppis – Seurakuntien suuri kirpputori” går det att se bilder av en del av varorna som är till salu. Det går inte att reservera varor på förhand eller få närmare information via telefon eller e-post. Man kommer på plats och bekantar sig med sakerna och köper det man vill ha.





Handla begagnat, drick en kopp kaffe och gör gott



Under loppiset lördagen 23.9 finns saker till salu i festsalen på gatuplan, men också i bottenvåningen, i det som är Café Ankaret.



– Vi försöker arrangera varorna och borden så att det ska vara så lätt som möjligt att hitta saker. Vi kommer att ha bord med varor i olika prisklasser, 1 euro, 2, euro, 5 euro och så vidare, förklarar Sanna Lindström.



På loppiset kan man betala kontant, med kort eller med MobilePay.



– Vi håller också Café Ankaret öppet under loppiset, om man behöver ta en paus och få lite bulle och kaffe. Också caféintäkterna går till välgörenhet, berättar Lindström.





FÖRSAMLINGENS STORA LOPPIS



Tidpunkt: lördag 23.9 klockan 10–14.



Plats: Svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24.



De insamlade pengarna doneras till att stöda barn och unga i Finland och globalt.



Loppiset ordnas av Borgå svenska domkyrkof- örsamling, Porvoon suomalainen seurakunta och Borgå kyrkliga samfälliv. Luth. församlingarna i Borgå.