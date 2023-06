Kärleken till hembygden och sången

Torsdag 24 augusti får Kvevlax finbesök av Camilla Nylund-Saris och hennes man Anton Saris. De kommer att hålla en konsert där man firar att Korsholm fyller 675 år i år, och samtidigt hjälpa dem som mår dåligt här hemma och dem som är utsatta för krig, våld och hungersnöd långt borta. Kvevlax församling, Korsholms kommun och Kvevlax Sparbank står tillsammans som arrangörer.

Vad betyder hembygden för dig?

Camilla, som när intervjun äger rum arbetar i San Fransisco, svarar:

– Kvevlax är min hemort där jag växte upp och där jag har mina rötter. Där gick jag i söndagsskolan, och där fick jag hela min musikaliska grundutbildning bland annat i blåsorkestern och musikskolan. Jag fick också pröva på att uppträda vid olika skol- och kyrkoevenemang. Det är med tacksamhet jag tänker tillbaka på barndomen och skoltiden.

– Som österbottning har jag också fått lära mig att inte ge upp så lätt. Österbottningar är envisa och står med båda fötterna på jorden. Det här är egenskaper som jag har haft stor nytta av under alla mina år utomlands.

– Ett minne som betyder mycket är vårt bröllop i Kvevlax kyrka. Och senare har det betytt väldigt mycket att barnen har fått tillbringa många veckor av sina liv hos mormor och morfar.

– Också Anton älskar att vara i Finland! Somrarna är fina, bara det inte finns så mycket mygg, och också vintrarna är fina när det är kallt och mycket snö.

Vad är annorlunda med att bo i Tyskland?

– Den största skillnaden är nog språket. Jag saknar ibland mitt modersmål. Om jag hade stannat kvar i Finland hade jag nog inte blivit operasångerska. Det är för långt borta från alla opera- och konserthus ute i Europa. Nu kan jag nå de flesta ställen med bil. Jag älskar att resa och har fått se många spännande platser under min karriär, men ju äldre jag blir, desto hellre vill jag sova i egen säng.

Anton håller med Camilla. Som sångare måste man resa, men också han är helst hemma.

Varför blev det just opera?

– Opera är en konstform som innehåller alla konstformer. Jag älskar att stå på scen och spela teater. Jag kan inte tänka mig ett annat yrke, säger Camilla.

Hon berättar att hon under det senaste året har utvidgat sin repertoar. Just nu övar hon in rollen som Brünnhilde i Wagners opera Ring des Nibelungen. Den kommer hon att sjunga både i Zürich och på La Scala i Milano. Nästa sommar står Isolde i Bayreuth på programmet. Också Anton har flera roller på gång. Han tycker om att sjunga både konserter, lied och opera. Men det är speciellt att sjunga ensam med bara pianoackompanjemang.

Det händer inte så ofta att Camilla och Anton kan musicera tillsammans, men båda tycker att det är härligt när det sker. Anton säger att han tack och lov är gift med en världsberömd sopran, och att det alltid är lika roligt att få uppträda med henne.

Konserten i Kvevlax kommer att ge prov på många av parets favoritstycken.

Vi har alla ett gemensamt ansvar

Konserten är en välgörenhetskonsert för insamlingen Gemensamt Ansvar, som detta år går till katastrofhjälp och för att motarbeta våld och mobbning bland unga i Finland. Både Camilla och Anton tror att alla kan känna igen sig i hur det är att uppleva orättvisor, mobbning eller utanförskap. Våld är ingen lösning, och det är viktigt att komma ihåg att också de som mobbar inte mår bra.

– Ingen av oss kan stänga ute den nöd som möter oss både nära och långt borta. Här behövs medmänsklighet och hjälp av både dig och mig! avslutar Camilla.

KONSERT