Min fasta från sociala medier

Genom att avstå från sociala medier fick jag en chans att stanna upp, lugna mig och samtidigt lyssna in min relation till Gud.

Länge har jag älskat att läsa böcker. Under min tonårstid klassades jag som boknörd. Då jag bodde utomlands och inte hade så många vänner blev karaktärer i böckerna i stället mitt sällskap under ensamma raster. Nuförtiden verkar jag ha mindre tid att läsa.

Jag märkte att min tid gick till att scrolla på sociala medier. Den tid som sker mellan huvudsakliga saker i vardagen. Under arbetsresan, mat- och kaffepaus, mellan uppgifter på jobbet. I mitt vardagsrum, sittandesi soffan, har jag bokhyllan diagonalt från mig så den är alltid i mitt synfält. Skuldmedvetet sneglade jag på alla oöppnade böcker jag inte läst. De satt med sina oböjda ryggar och olästa historier och väntade på mig. Därför bestämde jag mig att ha en Some-fasta. Under fastetiden skulle jag inte använda några sociala medier, i stället sätta min tid på att läsa. Jag tog med en bok i väskan så jag inte skulle bli lockad att ta fram mobilen under arbetsresan. Första veckan var det som om mina fingrar automatiskt sökte sig till apparna och jag fick hejda mig själv flera gånger. I slutet av veckan kom det en avisering på min telefon ”du har använt mobilen 3 timmar och 6 minuter mindre än förra veckan”.

I nuläget har jag läst tretton böcker. Jag har sovit bättre och varit mer effektiv på morgonen. Min vana att titta på telefonen varenda minut är borta, under bussresor har jag läst (och vid två tillfällen missat min busshållplats, oops). Framför allt har jag återupptäckt min kärlek för läsning och gjort det under fritiden i stället för att hålla på med olika saker för att få tiden att gå. Genom att avstå från sociala medier fick jag en chans att stanna upp, lugna mig och samtidigt lyssna in min relation till Gud. Så om det känns som att telefonen tar mycket av din tid, testa att avstå; du kan upptäcka något.