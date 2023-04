Fem frågor om gravplatser – hon rätar ut frågetecknen kring de frågor som ofta ställs

Anita Viik-Ingvesgård är ekonomi- och förvaltningssekreterare i Kristinestads kyrkliga samfällighet och van vid att få frågor kring gravväsendet. Här rätar hon ut frågetecknen kring fem av de frågor som ofta ställs.

1. Hur reserverar man en gravplats?

Graven för den avlidna och dennes närmaste (maka/make, barn) kan reserveras i samband med jordfästningen. Tidigare kunde man också köpa gravplatser på förhand för hela släkten, men den principen har vi frångått. Det visade sig nämligen att många av de reserverade platserna aldrig togs i bruk, och eftersom de var inlösta för all framtid kunde de då inte heller ges åt någon annan.



2. Hur länge gäller gravrätten?

Numera kan man lösa in en gravplats för 50 eller 25 år. Det går också att förlänga gravrätten. Som exempel kan nämnas att avgiften för en gravplats för 25 år är 100 euro för Kristinestadsbor och 200 euro för personer från annan ort.

För några år sedan gick vi igenom våra gravregister och märkte ut gravar vars gravrätt upphört. En del förlängdes av släktingar, andra inte. När gravrätten gått ut återgår gravplatsen till den kyrkliga samfälligheten, minnesvården tas bort och platsen kan säljas på nytt.





Nya begravningsplatsen är en av sju i Kristinestads kyrkliga samfällighet. Dessutom finns det två minneslunder. FOTO: PRIVAT

3. Vem ansvarar för gravens skötsel?

Det är gravrättsinnehavaren, det vill säga de närmaste anhöriga, som har ansvaret för gravens skötsel.

Enligt kyrkolagen ska gravarna skötas på ett för begravningsplatsen värdigt sätt. För oss betyder det att stenen ska stå rak och gräset vara klippt. Tidigare sköttes gräset avgiftsfritt kring alla minnesvårdar på alla våra sju begravningsplatser, men det blev tyvärr ekonomiskt ohållbart.



4. Är principerna för begravningsväsendet samma i alla församlingar?

Ja, alla har till exempel rätt att bli begravda i sin hemkommun på evangelisk-lutherska kyrkans begravningsplatser oberoende om de är medlemmar i kyrkan eller inte.

En person kan också bli begravd på annan ort än hemkommunen. Vi har ett avtal med Vasa gällande en konfessionslös begravningsplats (för personer som av religiösa skäl eller annan orsak inte vill begravas på en evangelisk-luthersk kyrkogård) men under alla år har ingen frågat efter den möjligheten. Det verkar vara viktigt att få bli begravd i hembygdens jord.

För gravplatsen och för själva gravsättningen tas det ut en avgift som motsvarar högst de kostnader som tjänsterna medför. Men eftersom församlingarna är olika kan också avgifterna variera.

5. Hur fungerar ett gravskötselavtal?

Då man har ett gravskötselavtal tar våra säsongsanställda hand om skötseln av graven från maj till september. Vi har avtal för skötsel av gräs- och sandyta inklusive bevattning och blomplantering.

Skötselavgifterna administreras via en särskild gravvårdsfond. Gravvårdsfonderna får inte göra vinst.

Undantaget från detta är de så kallade all framtidsskötsel-gravarna. Någon gång i tiderna trodde man att den summa som betalades in till exempel på 1950-talet skulle räcka i all framtid, men trots att kyrkoekonomerna försökt få bra avkastning på pengarna är det orimligt att de skulle räcka i all framtid. Numera finns det all framtidsskötsel-gravar bara på Sideby begravningsplats.

Många anhöriga väljer kremering och en namnplatta på den gemensamma minnesstenen i en minneslund. Då faller ansvaret och kostnaderna för gravskötsel bort.