”Nu bygger vi något nytt!” – Bergö och Petalax blir kapellförsamlingar

– Det blir kapellförsamlingar i Petalax och Bergö, bekräftar Tomi Tornberg, kyrkoherde i Malax församling.

Han hoppas att de nya kapellförsamlingarna ska innebära mycket positivt för dem som bor på områdena och för hela församlingen.

– Både på Bergö och i Petalax har det sedan tidigare funnits talkoanda och livlig frivillig aktivitet när det gäller församlingslivet. Det är just det vi är ute efter också här.

Genom kapellförsamlingarna ska församlingsmedlemmarna få större möjligheter att utveckla verksamheten på sitt område och känna att de kan påverka det kyrkliga livet.

– Det här tror jag är viktigt för alla församlingar oavsett storleken i framtiden, när det talas så mycket om lekmannaaktivitet, konstaterar Tomi Tornberg.

Ett möte som sjöd av energi

Det nya kapellrådet på Bergö har redan hunnit samlas. Bergöbon Ann-Charlotte Skinnar berättar att det första mötet bjöd på många idéer.

– Alla var jätteivriga! Jag sa till en annan av ledamöterna när vi gick ut att det är länge sedan man har varit på ett möte som riktigt sjudit av energi och initiativ. Det kom genast flera goda idéer som vi ska börja pröva på nu med detsamma.

Ett stick- och virkkafé i ny kostym är en av idéerna. Missionssyföreningen på Bergö har avslutat sin verksamhet, och kapellrådet ville gärna hitta något som kunde fortsätta i den traditionen. Kaféet kommer att ordnas kvällstid så att de som arbetar dagtid har möjlighet att komma.

– Vi försökte hitta idéer för många olika åldersgrupper, berättar Ann-Charlotte Skinnar.

De unga ska få sin egen utmaning under veckans Tisdagshäng i församlingen. Tanken är att man ska kunna delta i olika aktiviteter och berätta sin åsikt om vad man vill se mera av till exempel i gudstjänstlivet.

– Ungdomarna ska få sin första utmaning på samma sätt som vi förtroendevalda har fått vår utmaning.

Utmaningen pågår under ett år och alla som deltar i utmaningen kommer att få åka till någon aktivitet i stan under nästa år.

– Det blir spännande att se om det kommer mycket nya idéer!

Inför sammanslagningen fanns det inte många positiva röster från Bergös och Petalax håll. Nu känns det som om samarbetet har kommit bra igång i alla fall, menar Ann-Charlotte Skinnar, som också är medlem i kyrkofullmäktige och kyrkorådet i Malax församling.

– Jag tror att alla kan se framåt med tillförsikt och se att nu bygger vi något nytt.

Hon är glad över att kyrkoherden och organisationskommissionen beredde ärendet kring kapellförsamlingarna och att också fullmäktige tyckte att det var viktigt, så att kapellförsamlingarna kunde starta genast från början.

– Det är en glädje för många, tror jag! Det kändes jätteviktigt att få behålla namnet Bergö församling i någon form.

Ett naturligt steg

Kapellförsamlingar är inte den enda möjligheten för att främja frivillig verksamhet i församlingslivet, konstaterar Tomi Tornberg. I Malax församling kändes det ändå som ett naturligt steg, också av historiska skäl.

– Bergö har varit kapell under Malax för länge tillbaka, för hundra år sedan, och Petalax har varit kapell under Malax och under Närpes tidigare.

Kapellråden har 5 medlemmar och 2 ersättare. Också i Petalax kommer kapellrådet att starta sitt arbete i vår. Några medlemmar saknas ännu.

Har du märkt av någon dragkamp mellan de tidigare församlingarna i arbetet?

– Nej, inte alls, säger Tomi Tornberg. Trots att det fanns olika åsikter före sammanslagningen så märks det ingenting av det nu.

– Det har varit trevligt att se att alla är med. Det blev ett bra kyrkofullmäktige och vi har representanter från alla områden. Samtalen har skett i god anda.