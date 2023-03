Konserter levandegör påskens kärna

Oratoriekören i Borgå bjuder igen en gång på högklassiga konserter i påsktid: Nelsonmässan och Via Crucis. – Det är en upplevelse även om man inte alls skulle känna till klassisk musik, säger Eric-Olof Söderström.

Borgå oratoriekör har verkat i 25 år. Åttio till hundra körsångare börjar öva i slutet av januari, vilket kulminerar i konserter kring påsk. Sedan skingras sångarna tills det är dags igen följande år.

– Vi har det positiva problemet att det kommer så många korister. Resten av året sjunger de bland annat i svenska och finska församlingens kammarkörer, säger Eric-Olof Söderström som är kantor i domkyrkoförsamlingen.

Han dirigerar Oratoriekören i år när de framför Joseph Haydns Nelsonmässa i samarbete med Kyrkslätts kammarorkester.

– Haydn har tolv mässor och många av dem har ett smeknamn. Nelson kommer från den brittiska kommendören som segrade i ett slag vid Suezkanalen. Mässan skrevs till hans ära.

Mässan har också ett annat namn: Missa in tempore belli, som översatts till Mässa i krigens eller ångestens tid. Man har försökt tolka namnet på olika sätt.

– Dels har man sett det som en följd av att det pågick många krig i Österrike och Frankrike just då. En annan tolkning är att regenten av ekonomiska skäl avskedade alla blåsinstrumentalister i den orkester där Haydn var hovkapellmästare.

Men musiken är allt annat än dyster.

– Den passar inte alls ihop med någon ångest, den är tvärtom ganska glättig.

Det är en trevlig utmaning att dirigera under en storsatsning.

– Det ska vara kompakt information jag ger som dirigent, när det gäller dirigeringsteknik men också verbalt. Allt ska vara tydligt, så hundra personer kan förstå vad jag gör eller säger.

All slags publik kan ha behållning av den majestätiska och glättiga musiken, tror Söderström.

– Det blir en upplevelse även om man inte skulle känna till klassisk musik alls.

Via Crucis blir konsert

Oratoriekören, i något mindre sammansättning, ger också konserten Via Crucis. Då är det Kaisa Sidoroff som håller i dirigentpinnen. Hon är kantor i finska församlingen i Borgå. Musiken till Via Crucis är specialskriven av tre Borgå­kantorer till passionsspelet Via Crucis, som blivit en tradition i Borgå. I år arrangeras inget passionsspel, så konserten fyller därför en viktig funktion.

– Konserten ger oss en möjlighet att ta del av långfredagens händelser och stilla oss inför Jesus lidande, säger Sidoroff.

– Vi lever i så osäkra tider och det finns så mycket lidande omkring oss just nu så jag hoppas att konserten också kan förmedla lite tröst och ljus under påsktiden.

Övningarna har gått fint.

– Det är härligt att få jobba med motiverade sångare. Många i kören är erfarna Via Crucis-sångare som kan verket utantill.

I Via Crucis finns ett brett känslospektrum.

– Det är känslor som går från hopplöshet och besvikelse till nåd, hopp och kärlek.

Både Eric-Olof Söderström och Kaisa Sidoroff är glada över hur väl samarbetet med oratoriekören över språkgräsen fungerar i Borgås församlingar.

– Det är inte så lätt på alla orter, men här har det fungerat bra i över 25 år. Kantorer är också konstnärer med egna åsikter, och det är inte alltid lätt att kommunicera, men här har det gått fint, säger Eric-Olof Söderström.

Oratoriekörens konserter