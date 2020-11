Om vi sätter in coronasituationen i Herrens bön, hur blir det då? Kanske så här ...

Coronapandemin är på allas läppar. Vad ska vi egentligen be om i de här oroliga tiderna? Jesus ger oss vägledning. Han ger oss i bönen Fader vår fem böneämnen som leder in i tillbedjan, förbön, behovsbön, syndabekännelse och befrielse – och skyddsbön. Om vi sätter in coronasituationen i Herrens bön, hur blir det då? Kanske så här ...

• Himmelske far. Bland alla restriktioner och iklädda munskydd förtröstar vi ytterst på dig. Du är vår Gud.

• Vi ropar om din vilja mitt i en sjuk värld. Vi ber därför för alla sjuka, för ensamma, för läkare och sjukvårdspersonal och för virusforskare.

• Vi ber om det vi behöver. Om hjälp att prioritera rätt; i riksdag och regering, i kyrka och församling, i arbete och företag, i hem och familj. Vi ber om hjälp att se möjligheter att ställa om, där vi måste ställa in.

• Vi ber om förlåtelse där frustration, irritation, osäkerhet och otrygghet lett till missämja och oenighet. Vi vill förlåta så att försoning och enhet får råda; i våra hem, i landet och i vår värld.

• Vi ber om beskydd i Jesus namn mot allt ont: mot själviskheten i vårt inre, mot coronaviruset och mot ondskans mörker.

• Vi bekänner att riket är ditt, makten och härligheten. Det rike som ska komma och redan är här. Den makt som bryr sig om hjälplösa och sjuka. Den härlighet som är vacker, sann och god. I dag, mitt i allt som vi kämpar med, och i evighet.