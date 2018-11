Vad finns kvar om vi stryker stressen?

”Låt oss alla tända ett ljus idag. Värme kan vi sprida både du och jag. Ljus behöver den som dyster är i sinn. Så lys du där i din vrå, så lyser jag i min.”

Så sjunger vi varje år kring jul på dagiset där jag jobbar. Ljuset som vi sjunger om får mig att tänka på det ljus och hopp som Jesus är, och det är ju honom vi väntar på i advent. Jag tror också att det här ljuset kan bo i oss. Vi kan sprida vårt ljus till dem som inte ser ljus i sin egen tillvaro – genom hur vi bemöter och behandlar andra. Ett leende på bussen eller ett ”Hur mår du?” till kollegan på jobbet kan vara allt som krävs för att lysa upp någons dag.

Det är ju så lätt att glömma bort vad julen och advent handlar om. Så lätt drunknar vi i alla måsten som hör december till. Det är julklappar som ska köpas, hem som ska städas, julfester som ska firas, för att inte tala om allt det där som behöver göras på jobbet innan det blir semester. Om jag skalar bort all julklappsstress, all brådska på jobbet, all stress kring att hinna julstäda – vad finns kvar?

En sak som jag tänker göra i år är att byta ut min chokladkalender till att börja dagen med en liten stund med Jesus varje morgon i advent. Jag vill börja varje morgon med att be Gud påminna mig om vem det egentligen är vi väntar på. Kanske jag då enklare kommer ihåg ljuset i mig och låter det brinna i min vrå - kanske jag då kunde sprida ljuset till någon i min omgivning som behöver lite extra ljus just den dagen. Må jag kunna möta min nästa lite mer så som Jesus skulle ha gjort under december månad: med kärlek, glädje och omsorg.

Ingela Silfverberg jobbar som lärare inom småbarnspedagogik i Esbo.

I dag tänker hon på dem som upplever mörker i sin vardag – må de finna ljus och andrum.



Hennes tips: Stressa inte, julen kommer oavsett om köksskåpen är städade eller inte.



Hennes kalenderglimt är Petrusmässa i Södra Haga kyrka den 2 december klockan 16.