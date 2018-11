Enligt ett pressmeddelande har Lisa Enckell, som för närvarande jobbar med radioprogrammet Kuusi kuvaa på Yle Asia, lång erfarenhet av att sammanföra kyrkligt, samhälleligt och kulturellt innehåll

– Tio år som redaktör på Yle har utvecklat mig att se på tron, livet och kyrkliga frågor ur många perspektiv. I en brobyggarroll är det viktigt att formulera sammanhang, också de svåra, så att man kan se det gemensamma och stärka dialogen, säger hon.

Före redaktörskapet på Yle jobbade Enckell på Kyrkostyrelsen som redaktör för de finska andaktsprogrammen. Hon har också haft motsvarande tjänst på Stiftsrådet i Borgå stift. Hon är teologie magister från Åbo Akademi och har studerat journalistik vid Stockholms Universitet. Hon blev prästvigd 1989 medan hon hon jobbade som sjukhusteolog i Åbo ärkestift. Hon är född och uppvuxen i Tammerfors och blev student från Tammerfors svenska samskola.

– Under tiden på Stiftsrådet lärde jag känna många människor runt om i Borgå stift. Då reformerade vi andaktsprogrammen och diskuterade mycket om hur man i en radioandakt kan ge uttryck för sin tro. Jag har alltid haft en tät kontakt till stiftet, eftersom jag under yletiden har varit en mycket aktiv förtroendevald. Jag har deltagit i församlingsrådsmöten i både Tomas och Johannes församling och var vice ordförande för Gemensamma kyrkofullmäktige i Helsingfors under en period, säger Enckell.

Enligt valmansföreningen står kyrkan inför identitetsmässiga och strukturella utmaningar. Människor känner sig mer distanserade till kyrkan, och hälften av dem som lämnar kyrkan är personer under 30 år.

– Lisa är som person en lyssnande ledare som samtidigt kan formulera sig varierat och trovärdigt, säger TD, psykoterapeut och församlingspastor i Esbo svenska församling Yvonne Terlinden. Hon ger kyrkan ett ansikte som både kvinnor och män kan identifiera sig med. Hon vill bygga morgondagens kyrka.

Enckell själv kommenterar könsfrågan:

– Jag tänker att det är en fördel för kyrkan att också det kvinnliga narrativet kommer synligt fram. Min egen livserfarenhet har lärt mig att stå ut med smärta och ensamhet. Jag har i de situationerna lärt mig mycket av de ignatianska tysta retreaterna och är utbildad retreatledare. Men i dag på internationella mansdagen hoppas jag att jag kan bli en biskop för både kvinnor och män.

Chefen för det kyrkliga arbetet vid Finska Missionssällskapet, pastor Pia Kummel-Myrskoglyfter fram Enckells kapacitet att nätverka och framhålla stiftets betydelse i helhetskyrkan.

– Lisa kan med sitt breda kontaktnät på det kyrkliga och mediala fältet jobba effektivt för att Borgå stift kan verka också i framtiden. Hon är fullständigt tvåspråkig, känner redan genom sitt arbete många i ledande position i kyrkan och har visat att hon klarar av krävande förvaltning.

Ombud för valmansföreningen är chefen för familjerådgivningscentralen Raseborg, pastor och psykoterapeut Ann-Sofi Storbacka.

Enckell är nu den andra kandidaten som offentliggörs. Tidigare har kyrkoherden i Väståbolands svenska församling Harry S Backström meddelat om sin kandidatur.