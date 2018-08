Flytten ner till gatuplan gav mer kontakt med församlingsborna

Om du kikar in genom de stora fönstren i Högbergsgården ser du en del av det som är Johannes församling. Och dörren är öppen för alla.

Samfällighetens sparkrav blev startskottet för minskat utrymme för Johannes församling. Tredje våningen på Högbergsgatan 10 gav man upp i sin helhet, och sedan juni sitter de flesta anställda nu och jobbar i nyinredda rum i gatuplan.

– Vi fick mer synlighet, säger informationssekreterare Bettina Stenbäck.

– Och vi har kommit närmare församlingsborna, egentligen närmare hela Helsingfors, säger församlingssekreterare Linda Jordas.

Jordas har jobbat i församlingen i fyra år.

– Under den korta tiden sedan flytten har kansliet haft betydligt mer besökare än någonsin förr.

– Det blir enklare för folk att komma in och ställa en fråga i stället för att ringa.

Besökarna har varit av många slag.

– Både svensk- och finskspråkiga har stuckit sig in. Sådana som har bott länge i kvarteren har kommit in för att välkomna oss, och fler kommer in och bokar dop och vigsel, berättar Jordas.

Lokalen är öppen under kanslitid.

– Och om den som kommer in vill ha kaffe så kokar vi, tillägger Jordas.

En kaffemaskin är också beställd så det blir ännu enklare för besökare att slå sig ner med en kopp vid långbordet.

Att för många ska titta in under arbetsdagen är inget de oroar sig för.

– Det är i så fall ett positivt problem. Det är roligt om folk känner att de kan komma in, säger Bettina Stenbäck.

De nya rummen är smakfullt inredda i vilsamma färger.

– Det finns en nordisk känsla i inredningen. Asiatiska turister är intresserade av designen så de står med näsan mot rutan och kikar in ibland. Då vinkar vi till varandra, säger Jordas.



Andra våningen kvar

Den så kallade Hörnan finns fortfarande kvar, där bland annat sommarkaféet brukar hålla till. Också andra våningen i Högbergsgården tillhör församlingen, där finns Högbergssalen, ungdomslokalen Tian samt några arbetsbord och datorer.

Ingen, utom församlingssekreteraren, ekonomisekreteraren och kyrkoherden, har sin egen plats utan det är tänkt att personalen får rotera och sätta sig där det är ledigt.

– I och med sommarledigheterna har inte alla anställda jobbat samtidigt än, så det återstår att se hur det fungerar. Det får hitta sina former med tiden, säger Linda Jordas.