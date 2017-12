upprop. #sanningenbefriar heter kampanjen som samlar in berättelser om övergrepp och trakasserier i församlingar och kyrkliga sammanhang.

Den finländska kyrkliga motsvarigheten till Svenska kyrkans #vardeljus – det vill säga ett upprop mot maktmissbruk och övergrepp i kyrkliga kretsar – heter #sanningenbefriar. Berättelser som samlats in via en Facebook-grupp går nu att ta del av på webbplatsen totuusvapauttaa.fi.

– Gruppen etablerades på Facebook för några veckor sedan veckan och uppropet har hela tiden formats enligt de önskemål som finns, berättar Monika Pensar, som är en av dem som hör till kärntruppen bakom kampanjen och bland annat står för översättningen till svenska. Uppropet är ekumeniskt, man kan alltså bidra med underskrift och berättelse även om man inte hör till den lutherska kyrkan.

Namnunderteckningar till uppropet samlas via Facebook och per e-post, berättelser via e-postadressen omakokemukseni@gmail.com. Berättelserna gås igenom av två personer, prästerna Satu Lapinlampi och Maria Sten. Vittnesmålen publiceras anonymt på en bloggsida, som öppnas i dagarna.

– De berättelser som publicerats i #dammenbrister visar att församlingarna i Svenskfinland inte alltid varit en trygg miljö, även om de borde vara det. Det är viktigt att ge en signal om att det finns beredskap i kyrkan att ta del av de här berättelserna, säger Maria Sten.



”Tigandets kultur är något som uppmuntras, tystnaden är kompakt. Att vara utsatt för kränkningar gäller kvinnor, män, ickebinära och minderåriga i vår kyrka”, står det i uppropet. Gruppen har namn på tre språk: #totuusvapauttaa på finska, #sanningenbefriar på svenska och #duohtavuohtadahkáfriidjan på nordsamiska.

Uppropet fastslår att alla stift bör ha ett synligt stödnätverk av lättillgängliga kontaktpersoner, utbildade och utnämnda av kyrkan.

”Kyrkan i Sverige har sedan länge ett system av stödpersoner som kan kontaktas om man upplevt övergrepp i kyrkliga miljöer, vare sig man är medarbetare eller medlem. Motsvarande behövs inrättas utan dröjsmål också i hela Finland”, står det i uppropet.

För tillfället är det bara Borgå stift som har två kontaktpersoner för övergreppsfall, familjerådgivarna Anna Korkman Lopes och Leif Westerlund.

– I Borgå stift har vi sedan 2014 ett handlingsprogram för hur vetskap om övergrepp ska hanteras i församlingarna. Det ger också tips på hur övergrepp kan förhindras. När handlingsprogrammet gjordes upp ordnade vi också utbildningar på olika håll i stiftet. I Borgå stift finns alltså en viss medvetenhet om de här frågorna, säger Maria Sten.