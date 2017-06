europa. Europeiska kyrkokonferensen tar ställning till EU:s ekonomiska utveckling i en färsk publikation.

Hur kan EU främja rättvisa och hållbar utveckling? Det är en av de viktigaste frågorna i dokumentet Seeking Justice and Prosperity for our Common Future in the European Union som har getts ut av Europeiska kyrkokonferensen (CEC). Dokumentet publicerades i Finland i måndags.

– Det kanske viktigaste budskapet i publikationen är att vi i ekonomipolitiken inte bara kan fokusera på ekonomi, EU måste också ta ställning till frågan om social rättvisa och hållbar utveckling, säger juristen Lena Kumlin, som jobbar med EU-frågor vid Kyrkostyrelsen.

Motkraft mot själviskhet

Olli Rehn, direktionsmedlem i Finlands Bank och EU-kommissionär 2004-2014, hade bjudits in till publikationstillfället för att ge sin syn på hur EU:s ekonomipolitik kan svara på de utmaningar som strävan efter rättvisa och hållbar utveckling ställer på unionen.

– Kyrkan har fortsättningsvis stort inflytande när det gäller att forma människors värderingar, och de beslut som fattas inom politiken reflekterar medborgarnas värderingar. Utgående från den kristna etiken är kyrkornas uppgift att betona att människor hör ihop, att de har ett människovärde som inte har att göra med i vilket land de är födda eller vilken etnisk bakgrund de har. Europa behöver en gemensam berättelse om det gemensamma goda.

I en tid där själviskhet och negativa aspekter av nationalism är ett bekymmer i Europa kan kyrkan vara en motkraft genom att betona ansvar och solidaritet, sa Olli Rehn.

CEC anser bland annat att:

Tron på gemensamma mål i Europeiska Unionen behöver stärkas. Dessa mål får inte begränsas till ekonomiska mål.

Finansövervakningen och -regleringen behöver stärkas.

En bankunion behöver skapas.

Snabbvinster inom finanssektorn måste avstyras och medel styras mot företagsamhet och innovationer.

Genomskinligheten i beskattningen av storföretag bör förbättras.