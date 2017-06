Evangelisation. Församlingarna i Österbotten tar som bäst ställning till medverkan i missionskampanjen Kraft till förändring. Bakom den tvåspråkiga kampanjen står IRR-TV.

– Ett stort antal svenska församlingar har redan anmält sig, varav förhållandevis många är lutherska, säger kampanjens konsult Onni Haapala jr.



Kampanjen är IRR-TV:s största satsning på svenska i Finland. Den ska genomföras i mars 2018 i de tre landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. I kampanjen ingår att en bok med olika lokala människors livsberättelser delas ut till varje hem på den ort där församlingen verkar. Kampanjen backas upp av synlighet i sekulära tidningar, teve och sociala medier.



Kampanjen syftar till att väcka intresse för den kristna tron. Kontaktpersoner från församlingarna utbildas att ta emot samtal från dem som berörts av kampanjen och vill diskutera trosfrågor.



Haapala räknar med att cirka sjuttio församlingar i de tre landskapen kommer att delta. De hinner anmäla sitt intresse ännu under sommaren.



– Hittills har femtio församlingar meddelat att de deltar, säger Haapala. Ett tiotal av dem är svenska. De svenska församlingarna har vaknat sent.



Bland de deltagande svenska lutherska församlingarna nämner Haapala Malax, Korsholm, Kristinestad och Närpes. Karleby svenska deltar under förutsättning att också stadens finska församling gör det.



Hälften av de deltagande församlingarna är frikyrkliga. Elim i Jakobstad är en av de svenska frikyrkoförsamlingar som deltar.

Som kuriositet kan nämnas att frikyrkorna i Karleby anmälde sitt deltagande först när de hört att församlingen Word of Faith inte deltar i kampanjen.

Hittills har IRR-TV gjort sex kampanjer i Finland. 2011 genomfördes en tvåspråkig kampanj i Helsingfors i vilken bland annat Petrus församling deltog. Då fick kampanjen kritik för att svenskan inte var speciellt synlig.



– Vi är medvetna om den kritiken, säger Haapala. Då deltog så få svenska församlingar att budgeten inte räckte till en större synlighet på svenska. Dessutom är de flesta svenskspråkiga i Helsingfors tvåspråkiga.



I Österbotten lovar Haapala bättre synlighet på svenska.



– Nu deltar flera svenska församlingar än i de tidigare kampanjerna. Dessutom kommer boken som delas ut i en svensk upplaga till de svenskspråkiga hushållen.



– Vi kommer också att förhandla med de svenskspråkiga österbottniska tidningarna om synlighet. Vi vet också att många svenskösterbottningar ser på svensk teve. Det försöker vi kompensera med större synlighet för kampanjen i sociala medier och på Youtube .

Läs mera i Kyrkpressen 22/2017