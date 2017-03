Helsingfors. Alla svenska Helsingforsförsamlingar läser asylbeslut i gudstjänsten under fastan. Varför? För ökad medmänsklighet.

Alla tre svenska församlingar i Helsingfors deltar i kampanjen ”We see you Migri” (Vi ser dig Migri) genom att under fastetiden fram till påsk läsa upp negativa asylbeslut i samband med gudstjänsten. På det sättet vill man visa allmänheten på vilka grunder besluten fattas och öka medmänskligheten i samhället.

– När jag läser asylbesluten tänker jag att de tjänstemän som formulerat dem också har en stor förståelse för den asylsökande människans situation. Jag får inte alls känslan av hån. Man skriver att alla villkor för asyl i princip uppfylls men att asyl ändå inte kan beviljas. Och det beror på de politiska beslut som ligger bakom, säger Stefan Forsén som är kyrkoherde i Matteus församling.

Han poängterar att församlingarna genom att läsa upp de negativa asylbesluten inte vill hänga ut enskilda anställda på Migrationsverket. I stället vill man peka på vilka konsekvenserna är av det samhälle vi har i dag.

– Vi lever med ett öppet sår när vi har mängder av asylsökande som blir utvisade ur vårt land. Genom våra beslutsfattare säger vi att den asylsökandes rädsla för att mista sitt liv inte är tillräckligt för att vi ska bevilja asyl. Den här smärtan som texterna innehåller använder vi för att be, inte för att predika om att vi skulle ha fattat bättre beslut än andra, säger Forsén.

Lidandets söndag

Också Petrus och Johannes församlingar kommer att delta i kampanjen och läsa upp asylbeslut i samband med gudstjänster under fastetiden.

I Johannes församling koncentrerar man uppläsningarna till en gudstjänst, den femte söndagen i fastan, det vill säga den 3 april kl. 10 i S:t Jacobs kyrka och kl. 12 i Johanneskyrkan.

Just den söndagen har temat ”Lidandets söndag” och då inleds den så kallade djupa fastan, som sträcker sig till slutet av stilla veckan. Asylbesluten ersätter den söndagen i det stora hela predikan, och så byggs förbönen upp kring detta tema.

– Jag tycker det är viktigt att vi blir påminda om det absurda och orättvisa i situationen att tvinga någon att åka tillbaka till en plats och en situation som den har flytt ifrån, säger Carre Lönnqvist som är koordinator för mångkulturellt arbete i Johannes församling.

Barmhärtige samariern

För Carre Lönnqvist är det viktigt att kyrkan står upp för människor i svåra situationer.

– Det är ett arbete som vi hela tiden håller på med, till exempel inom diakonin. Nu har vi nya medmänniskor hos oss som flytt från olika konfliktområden och som skulle kunna bli hjälpta av att få åtminstone tillfälliga uppehållstillstånd.

Lönnqvist som tidigare jobbat mycket med barn och ungdomar hänvisar till en av Bibelns kändaste berättelser, den barmhärtige samariern.

– Vi är många som läst, tecknat, dramatiserat och på andra sätt levt oss in i just den berättelsen. Låt oss nu inspireras av dess budskap också i verkliga livet, säger Lönnqvist.