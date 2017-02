sjukdom. Gitte Laurell fick en cancerdiagnos i fjol, och noterade efter en tid att en del människor började undvika henne. Hon plitade därför ner fem råd för hur man kan bemöta människor med cancer i vardagen.

Har du märkt av den? Den nya boomen med kurragömma bland butikshyllorna? Inte? Vet du vad, jag tror den har att göra med sjukdomen C. Den här veckan har jag iakttagit leken på nära håll flera gånger. Den är egentligen rätt så underhållande, och berättar en hel del om den tid vi lever i. Vi trycker på gilla på sociala medier, men har ganska svårt när det kommer till möten IRL.

Här kommer därför en liten hustavla till dig som överraskande stöter ihop med någon med C på stan.



1. Kan jag gömma mej bakom butikshyllan och låtsas att det regnar?

Det är en bra fråga. Problemet är bara det att det så sällan regnar in i våra butikslokaler.

C-mänskor är superlyhörda för nyanser, det är liksom ett sjätte sinne som utvecklas. Sannolikt blir det bara pinsamt. Har C-mänskan en bra dag kanske hen skrattar åt dig. Har hen en dålig dag kan hen känna sig både kränkt och lessen.



2. Hjälp, vad ska jag säga?

Det är en jättebra fråga! ”Hej!” är helt okej att börja med. ”Vilken underbar lördag vi har!” kunde funka som fortsättning. C-mänskor har veckoslutsplaner precis som alla andra, så det funkar bra att fortsätta konversationen kring det. Det är mera jul och påsk som inte går att planera så långt på förhand.



3. Kan jag fråga hur hen mår?

Det är kvistigt, jag vet. Har ju själv stått där framför C-mänskor många gånger.

Men, vet du vad, det är helt okej att fråga hur hen mår. Svaret kan i värsta fall bli ett ”dåligt” eller ”sämre” men så farligt är det väl inte?



4. Kan jag kramas?

Det är en jättebra fråga! Brukar ni kramas så är det helt okej. C smittar ju inte så du har inget att vara rädd för. Har du däremot en höstförkylning så ska du låta bli. C-typer är lite känsliga för sådana.



5. Hur avrundar jag samtalet?

Det är en jättebra fråga! ”Sköt om dig” eller bara ”Hej då” funkar helt bra, så dem kan du använda. Det enda jag avråder dig från att säga är ”Du får höra av dig om det är nåt jag kan hjälpa till med!” C-mänskor vet inte alltid när de behöver hjälp.



Jaha, och vad var nu det här för hustavla? Absolut inget nytt under solen! Näe, och det var just det som var meningen. Vi C-människor är exakt samma människor som innan vi fick epitetet, så det är helt okej att vara som vanligt tillsammans med oss.



Gitte Laurell jobbar med sociala medier på YLE och bor i Borgå. Texten ovan publicerade hon ursprungligen som en uppdatering på sin egen Facebooksida.