Missnöje kring herdeval i Vasa

kyrkoherdeval. Mikael Forslund, en av kandidaterna i kyrkoherdevalet i Vasa, är missnöjd med domkapitlets bedömning av kandidaternas meriter.

Domkapitlet har rangordnat tre kandidater i kyrkoherdevalet i Vasa svenska församling. I första förslagsrum ställs Ann-Mari Audas-Willman i Solf församling, i andra Mats Björklund, som är kyrkoherde i Petalax och Bergö församlingar och i tredje Mikael Forslund, som är kaplan i Vasa svenska församling.

Men Mikael Forslund har kommit med ett rättelseyrkande. Domkapitlet tog ställning till rättelseyrkandet vid sitt möte igår, och beslöt att inte ändra på ordningsföljden.



Vad bygger rättelseyrkandet på?

– Det handlar om att personen i fråga inte är nöjd med domkapitlets bedömning utan tycker att hens meriter borde ha bedömts annorlunda, säger notarie Clas Abrahamsson vid domkapitlet till Kyrkpressen.



Mikael Forslund kan alltså välja att gå vidare med processen?

– Jo. Först gör man ett rättelseyrkande, som innebär att man ber att det organ som fattat beslut ändrar sitt beslut. Är man inte nöjd med det kan man göra ett besvär, och det går sedan till förvaltningsdomstolen. Domkapitlet behandlade rättelseyrkandet igår, och besvärstiden på trettio dagar börjar löpa från den dagen då parterna fått del av beslutet. Så det vet vi först senare om han väljer att gå vidare med processen.



Besvärstiden måste gå ut innan domkapitlet kan fatta beslut om när valet kan ordnas.

– Om ett besvär går till förvaltningsdomstolen kan vi få vänta ganska länge innan det blir val.

Men oberoende av hur domkapitlet rangordnat kandidaterna kan de röstberättigade, det vill säga församlingsmedlemmarna, rösta på precis den kandidat de vill.

– Den dagen då rösterna räknas är det bara rösterna som räknas, poängterar Abrahamsson.



Har domkapitlets rangordning då någon betydelse?

– Den säger något om de formella meriter en person har, och om den bedömning domkapitlet gjort utgående från pappren. Men den säger ingenting om kandidatens personlighet och om hur den personen skulle passa in just den församlingen. Församlingsborna ska välja den person de tycker passar bäst, säger notarie Clas Abrahamsson.



Österbottens Tidning var först med nyheten om att ett rättelseyrkande lämnats in gällande kyrkoherdevalet i Vasa.

Sofia Torvalds