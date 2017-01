Kyrkans kulturpris till tvÄ teaterregissörer

Kultur. Kyrkans kulturpris 2016 tillföll de två teaterregissörerna Arto Myllärinen och Jouni Laine.

Både Arto Myllärinen och Jouni Laine är till sin grundutbildning ungdomsarbetsledare och under de senaste decennierna har de gjort ett stort arbete för det finländska kyrkodramat, konstaterar kyrkostyrelsen i sin motivering.



Myllärinen har under åren turnerat som regissör och manusskribent på olika håll i Finland. Han har med ett positivt och innovativt grepp regisserat många skådespel, musikaler och kyrkodramer, samtidigt som han har sporrat församlingsmedlemmar att ge sig in i dramats värld. Myllärinen har med sin verksamhet haft en bred inverkan på samhället, kyrkan, församlingar, andliga rörelser och utbildningsanstalter.



Jouni Laine har sedan år 2000 varit pionjär och utvecklare av Hyvinge församlings teaterarbete. I hans regi har kyrkoåret fått ett utförande i dramer. År efter år har jul- och påskdramer dragit fullt hus i kyrkan. Laine är också en pionjär inom den kyrkliga sommarteatern.



Kyrkans kulturpris har delats ut sedan 1992. Priset delas ut årligen för en kulturgärning som är betydande för det kristna budskapet. Prissumman är 6 000 euro.



Ärkebiskop Kari Mäkinen delade ut priset i Helsingfors på tisdagen.

KT/KP